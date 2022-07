Cendrine Dominguez mariée à Jean-Christophe ! Adorables photos de la noce avec ses petites-filles

Depuis ces célébrations, Cendrine Dominguez revit : "J'ai dit OUI. À l'amour, à la vie, à l'humour, à mon mari. J'ai dit OUI avec mes petites filles en demoiselles d'honneur, Java, India, Marni, et avec Sienna, June. Un acte Rock and Roll. S'engager pour mieux partager la vie, s'engager pour faire que le meilleur reste à venir, être deux pour tout vivre" écrit-elle. Pas de doute, l'ex de Cyrille Eldin a bel et bien retrouvé le sourire, un bonheur amplement mérité après la douloureuse épreuve que la vie lui a fait traverser.

Cendrine Dominguez a été mariée une première fois. En 1986, elle épousait Patrice Dominguez, ancien joueur de tennis et journaliste sportif. Le couple partageait de nombreux points communs et surtout deux enfants : Léa, 35 ans et Léo, 32 ans. En avril 2015, le destin décide néanmoins de les séparer à tout jamais. Le journaliste meurt à l'âge de 65 ans, emporté par un cancer du poumon, laissant derrière lui une femme éplorée. Sept ans plus tard, Cendrine Dominguez a renoué avec le bonheur. Un fait que Patrice Dominguez ne ferait que valider...