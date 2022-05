Sandrine Calvayrac et Cyrille Eldin parents : 1re photo avec bébé, le sexe et le prénom révélés

C'est mi-décembre que Sandrine Calvayrac avait officialisé sa grossesse. Pour ce faire, l'ancienne chroniqueuse du Petit Journal (Canal +) et de Comment ça va bien ? (France 2) avait posté une photo sur laquelle elle posait vêtue d'un haut à manches longues bleu marine et d'un jean. La belle brune de 34 ans était de profil et son baby bump déjà bien arrondi sautait aux yeux. "#mumtobe #baby #love", pouvait-on lire en légende. À ce moment-là, les internautes ne savaient pas encore qui était le père de l'enfant. Ils savaient qu'elle était en couple, mais l'identité de l'heureux élu n'avait pas été révélée.

Il a fallu attendre Noël 2021 pour que Sandrine Calvayrac confirme qu'il s'agissait de Cyrille Eldin, en photo. On pouvait voir ce dernier toucher le beau bidon de sa chère et tendre. Rappelons que le papa de Camille (20 ans) et Roman (17 ans) et la jeune maman avaient déjà été en couple auparavant. Ils avaient officialisé leur relation en septembre 2016. Ils se sont mis ensemble peu de temps après l'arrivée de la jeune femme en tant que chroniqueuse politique et culturelle du Petit Journal. En février 2017, ils s'étaient embrassés à l'antenne. Mais un an plus tard, c'est leur rupture qui faisait l'actualité.

Félicitations aux heureux parents !