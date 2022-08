"Les vrais ventres sont de retour" : Selena Gomez en maillot, elle envoie un message fort !

"Je m'en fiche de mon poids"

Mais ce n'est pas la première fois que l'ancienne star de Disney Channel tient ce genre de discours. En avril 2022, elle avait demandé aux médias ainsi qu'aux internautes de ne plus faire de commentaires sur son corps et son poids. "J'essaie de rester mince, mais je viens d'aller au Jack-in-the-box (chaîne de restaurant, ndlr) et j'ai pris quatre tacos, trois nems, des rondelles d'oignon et un sandwich au poulet... Franchement je m'en fiche de mon poids, les gens vont en parler de toute façon : 'tu es trop mince', 'tu es trop grosse', 'cette tenue ne te va pas', gnagnagna... B*tch, je suis parfaite comme je suis", avait-elle déclaré dans une vidéo TikTok.

C'est un message très important que vient de faire passer la jolie brune, surtout à une époque où les critiques fusent, ce qui peut avoir un impact sur la santé mentale : elle en a d'ailleurs fait les frais puisqu'elle a été diagnostiquée d'un lupus en 2014 et de troubles bipolaires en 2018. Ce qui l'a amenée, comme le révélait le magazine Vogue le révélait en avril, à lancer sa propre plateforme nommée Wondermind, sur laquelle chacun peut partager son histoire et soulager sa souffrance. Un joli combat de la part de Selena Gomez, qui, ici avec sa dernière vidéo TikTok, est bel et bien décidée à faire taire le maximum de critiques concernant son corps.