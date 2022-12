"Love you so much" : Adriana Karembeu célibataire, elle passe un doux moment loin de tout

Ce n'est pas avec Aram Ohanian qu'Adriana Karembeu passent ses fêtes de fin d'année. Comme elle l'a annoncé le 27 décembre 2022, l'homme d'affaires de 54 ans et elle ne forment plus un couple. C'est donc seule, auprès de leur petite fille Nina (4 ans) qu'elle se ressource. Et ce vendredi 30 décembre 2022, la blonde sculpturale de 51 ans a dévoilé une tendre vidéo.

Adriana Karembeu n'a pas précisé où elle se trouvait en ces fêtes de fin d'année. Ce qui est certain, c'est qu'il y a la plage et que l'eau est assez bonne pour pouvoir s'y baigner. Aujourd'hui, l'ambassadrice de la Croix-Rouge a partagé une douce vidéo de sa fille Nina, en maillot de bain. La fillette apparaît de loin, assise sur le sable, avec une pelle dans les mains et un seau rouge près d'elle. "Love you so much", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

La veille, Adriana Karembeu a fait sa première apparition en story Instagram depuis l'annonce de son divorce avec Aram Ohanian. On pouvait y découvrir Nina et sa maman (dont les visages n'étaient pas filmés) avec les pieds dans le sable. Une vague est venue les caresser. Un tendre moment avec pour fond sonore La Mer, de Charles Trenet. "Peaceful", avait-elle écrit en légende de sa publication.

Une rupture inattendue

L'annonce d'Adriana Karembeu le 27 décembre dernier a fait l'effet d'une bombe. Alors que personne ne s'y attendait, elle a annoncé son divorce avec Aram Ohanian. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de son ex et elle, avec un grand sourire. Une rupture qui survient après huit ans de mariage. Malgré cela, ils feront tout pour préserver leur fille Nina.