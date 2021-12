"Maladroit" mais pas "malhonnête" : Un ministre français démissionne !

A moins de cinq mois des présidentielles, coup dur pour le gouvernement ! Le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises Alain Griset (68 ans) a annoncé mercredi 8 décembre 2021 sa démission du gouvernement après sa condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis pour la "déclaration incomplète ou mensongère" de sa situation patrimoniale. Son remplaçant est Jean-Baptiste Lemoyne, qui conserve ses attributions de ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie. En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron s'est dit "très triste" pour Alain Griset qui a fait un "travail excellent" et a "pris ses responsabilités" en démissionnant. Le Premier ministre Jean Castex a également "salué l'esprit de responsabilité qui a fondé cette décision", en remerciant l'ancien ministre "pour le remarquable travail accompli au sein du collectif gouvernemental, en particulier au plus fort de la crise sanitaire".

Alain Griset était poursuivi pour avoir omis de déclarer, en août 2020, après sa nomination au gouvernement, une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il était soupçonné d'avoir intentionnellement caché à la HATVP la détention d'un plan d'épargne en actions (PEA) de 171 000 euros, ainsi que des "participations directes" dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux ou Natixis. Egalement en cause, une somme de 130 000 euros placés sur son PEA et qui appartenait à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, une organisation interprofessionnelle que M. Griset dirigeait depuis 1991.

Une réelle volonté de dissimulation selon la justice

Alain Griset a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris qui a retenu qu'il "avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine" et relevé deux éléments aggravants : les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a "fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation". Les magistrats ont souligné que l'omission était bien "significative", puisque la somme dissimulée représentait "7 % du patrimoine" de M. Griset et "65 % de (ses) avoirs bancaires". L'avocat de M. Griset, Me Patrick Maisonneuve, a annoncé qu'il allait interjeter appel de la condamnation, tout en se félicitant que le tribunal se soit montré moins sévère que les réquisitions du parquet. En effet, lors du procès en octobre, le procureur avait demandé une peine de dix à douze mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois ans sans sursis, qui aurait automatiquement privé M. Griset de l'exercice de ses fonctions publiques.

J'ai été mal conseillé.

Devant le tribunal, Alain Griset, un ancien artisan taxi du nord de la France, avait soutenu en octobre qu'il avait reçu en août 2019 "mandat" de la Cnams pour "faire fructifier cette somme sur une courte durée afin d'acheter un bien immobilier". "Mon mandat, c'était de gérer cet argent en tant que président du Cnams. N'étant plus président, ce mandat s'arrêtait. Cet argent ne m'appartenait pas. Il ne m'a jamais appartenu avant d'être ministre et encore moins après", avait-il souligné. "J'ai été mal conseillé", avait aussi expliqué M. Griset en rejetant "la maladresse" sur son banquier, les comptables et autres "sachants qui ne me disaient rien". "A aucun moment je n'ai voulu tricher, voler ou cacher quoi que ce soit. Quand on a la chance d'être ministre, on ne gâche pas cette chance en essayant de dissimuler quelque chose qui était si visible", avait-il dit. A la barre, il avait également rappelé ses origines modestes, son manque de diplômes: "Je suis bac -8", avait-il ironisé. Il avait défendu sa probité en plaidant "une maladresse" et en rejetant toute "malhonnêteté".