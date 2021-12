Diaporama "Maladroit" mais pas "malhonnête" : Un ministre français démissionne !

Semi-Exclusif - Alain Griset - Présentation du livre "Art Sens" de Sylvie Malys, mélant sculpture et cuisine, en présence de nombreux chefs ayant participé à l'élaboration de recettes pour le livre, ainsi que celle d'A.Griset (ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises de France) au restaurant "Coeur Sacré" à Montmartre à Paris le 15 Novembre 2021.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie à la sortie du conseil des ministres, le 20 octobre 2021, au palais de l'Elysée, à Paris

Le président de la République française, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Alain Griset, ministre chargé des PME aux Rencontres de l'Union des Entreprises de proximité (U2P) à la Maison de la Mutualité à Paris, France, le 16 septembre 2021. Le président a annoncé un plan en faveur des plus de trois millions de travailleurs indépendants, notamment pour protéger leur patrimoine personnel et élargir l'accès à une assurance chômage, dans un discours aux accents de meeting.

Dominique Metayer, président de l'UP2, Laurent Munerot, 3ème vice-président de l'U2P, Michel Picon, vice-Président de l'U2P, le président de la République française, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Alain Griset, ministre chargé des PME, Jean-Christophe Repon, 4ème vice-président de l'U2P et président de la CAPEB aux Rencontres de l'Union des Entreprises de proximité (U2P) à la Maison de la Mutualité à Paris, France, le 16 septembre 2021. Le président a annoncé un plan en faveur des plus de trois millions de travailleurs indépendants, notamment pour protéger leur patrimoine personnel et élargir l'accès à une assurance chômage, dans un discours aux accents de meeting.