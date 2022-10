"Oh la vache ! " : François Cluzet interloqué face à une vieille photo de lui avec Isabelle Adjani

François Cluzet était en très grande forme samedi soir lors de sa venue dans l'émission Quelle époque ! coanimée par Léa Salamé et Christophe Dechavanne. Présent pour défendre Mascarade aux côtés de son réalisateur Nicolas Bedos , l'acteur de 67 ans a évoqué le temps qui passe, l'un de thèmes du film. Il y incarne Simon, un agent immobilier et homme marié crédule qui tombe sous le charme d'une sublime jeune femme, Margot (jouée par Marine Vacth), qui finit par l'arnaquer.

Très animé par le débat lancé sur le plateau de Quelle époque !, sur le charisme et le sex appeal de Pierre Niney qui permettent d'attirer les spectateurs en salle, François Cluzet est persuadé sur ce sont les duos d'acteurs - et bien au-delà dans Mascarade - qui permettent de séduire. Bien que très jolie et talentueuse, Marine Vacth n'aurait pas obtenu la même ferveur dans le film sans la présence de Pierre Niney. "Marine Vacth, tou aussi Marine Vacth qu'elle est, si elle n'a pas Pierre Niney en face, ça ne marche pas", a-t-il défendu, demandant à Nicolas Bedos qu'il se trompait ou non dans son analyse. Christophe Dechavanne a conclu la discussion en affirmant que le casting de Mascarade est tout simplement "incroyable".

J'ai ramassé mais je m'en fous. J'ai vécu et je continue à vivre

Mascarade signe les grandes retrouvailles de François Cluzet avec Isabelle Adjani. Les deux acteurs se sont donnés, il y a plusieurs décennies, la réplique dans L'été meurtrier de Jean Becker, avec également Alain Souchon et Michel Galabru. L'équipe de Quelle époque ! est replongée dans les archives et a ressorti une photo du film montrant François Cluzet et Isabelle Adjani. De quoi émouvoir la star d'Intouchables, heureux de replonger dans son passé, sans la peur de voir qu'il a vieilli.

"Oh la vache", a d'abord réagit François Cluzet. "Ca a ramassé comme dit ma femme. J'ai ramassé mais je m'en fous. J'ai vécu et je continue à vivre", a-t-il conclu, serein pour sa vie qui lui laisse encore de très belles années devant lui.

Côté audiences, ce nouveau numéro de Quelle époque ! a attiré 1,183 millions de téléspectateurs, soit 18,6 % du public. Encore un très joli score pour l'émission de France 2.