"On a essayé d'avoir un autre enfant" : la mère de Maëlys révèle avoir fait deux fausses couches

"J'ai fait deux fausses couches en 2018 et 2019..."Alors que le procès de Nordahl Lelandais va débuter le 31 janvier devant la cour d'assises de l'Isère, Jennifer de Araujo révèle la difficulté de se remettre du drame qui a changé sa vie dans un livre, Maëlys, nommé d'après sa petite fille de 8 ans, enlevée et tuée en août 2017.

A l'époque, toute la famille se rend au mariage d'un cousin, auquel Nordahl Lelandais assiste, sans vraiment y avoir été invité. La petite fille discute avec lui puis disparait et ne sera pas retrouvée vivante malgré des fouilles intensives. Les soupçons se portent rapidement sur cet homme solitaire qui était venu seul, mais il faudra plusieurs mois pour que des preuves soient enfin révélées et qu'il soit mis en examen.

Il attend aujourd'hui de connaître sa peine. Jennifer de Araujo, qui ne le nomme jamais par son prénom, attend quant à elle de connaître des détails, de comprendre ce qu'il n'a jamais donné. Pourtant elle n'espère plus grand chose de lui qui n'a jamais beaucoup parlé et préfère se concentrer sur son clan qui a tant souffert depuis quatre ans.

Avec le père de Maëlys, Joachim, ils ont aujourd'hui divorcé. "Le climat était devenu trop lourd, trop pesant. On était tellement tristes ! On ne traversait pas les phases de deuil au même moment, on était en décalage" explique-t-elle. Elle avait d'abord fait deux fausses couches, en 2018 et 2019, avant de prendre la décision de partir.

Coup du sort encore plus difficile à vivre pour ces parents, déjà endeuillés : les deux bébés auraient dû naitre en novembre, comme la regrettée Maëlys. Alors leur mère a décidé de s'éloigner, pour respirer et tenter d'avancer, en soutenant sa fille aînée, Colleen, âgée de 17 ans.

"Cela nous a encore plus éloignés l'un de l'autre, on avait l'impression de n'attirer que la mort autour de nous. Alors j'ai décidé de partir. Je m'en voulais par rapport à Colleen et à Maëlys, mais j'étouffais. C'était une question de survie." Aujourd'hui, et malgré le divorce, la famille est soudée et fera bloc au procès pour tenter d'avoir des réponses sur les derniers instants de la petite fille, inhumée dans l'Isère. Le livre de sa maman, intitulé Maëlys, s'annonce quant à lui comme une dernière lettre d'amour à sa fillette.