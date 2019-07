Maëlys : Des artistes dédient une chanson à la fillette, l'émotion de sa mère

La petite Maëlys, 9 ans, avait été portée disparue le dimanche 27 août 2017, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Après six mois d'enquête, tout pointait vers un suspect : Nordahl Lelandais, qui a fini par avouer le meurtre de la fillette. L'ancien maître-chien est toujours incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, où il est mis en examen pour homicide dans l'affaire Maëlys, l'assassinat du caporal Arthur Noyer et "agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans" sur l'une de ses jeunes cousines.

Pour les parents de Maëlys, le combat continue. Ils sont dans l'attente d'un procès qui devrait permettre d'éclaircir encore les circonstances de la mort de leur fille et espèrent désormais une chose : que Nordahl Lelandais soit jugé pour son crime. Ils ont ainsi été très touchés par la mobilisation de deux artistes français à la grande influence : Vitaa et Slimane.

Dans une chanson intitulée Maëlys, les chanteurs rendent hommage à la fillette. Le single a été dévoilé le 27 juillet 2019, soit deux ans jour pour jour après la disparition de l'enfant. "Dans ta chambre, je ne peux pas y entrer, c'est trop pour moi. Non, dans ta chambre, je n'y vais pas. Tes poupées s'ennuient sans toi. Qu'est ce que j'espère encore ? Pourquoi ? Quand le téléphone sonne, mon coeur se serre", chantent-ils. Un titre particulièrement émouvant pour la maman de Maëlys, qui a écrit quelques mots aux artistes sur Facebook.

Des artistes aux grands coeurs

"Émue et touchée par cette chanson écrite pour Maëlys, vous êtes, Vitaa et Slimane, des artistes aux grands coeurs, vos voix sont magnifiques. Je vous remercie de faire honneur à mon poussin. Maëlys serait fière de vous, elle me manque terriblement, le vide qu'elle laisse en moi... Je t'aime de tout mon coeur Maëlys", a t-elle écrit.

Sa mère a également eu quelques mots pour les deux ans de la disparition de sa fille. "23 mois sans ton regard, ta voix, ton sourire, comment faire sans toi Maëlys, ton absence laisse un grand vide en moi, ma vie est brisée pour toujours depuis cette nuit tragique du 27 août 2017. J'écoute ta chanson écrite en ton honneur mon poussin, par des artistes aux grands coeurs Vitaa et Slimane, cela me touche et me va droit au coeur, recevoir un peu d'humanité dans ce monde tellement cruel et injuste. Mon bel ange, tu me manques et tu me manqueras éternellement. Force et honneur mon poussin, notre combat vers la Justice n'est pas encore terminé...", indique la mère de famille avec émotion sur Facebook.