"On faisait beaucoup l'amour, mais sans complicité" : Liliane Rovère (Dix pour cent) cash sur son idylle avec une icône américaine

Liliane Rovère est savoureuse dans la peau d'Arlette dans la série Dix pour cent. Si son personnage est haut en couleurs dans la fiction de France 2, la comédienne qui fête ses 90 ans a vécu une existence aussi très intense. Elle partage sa vie trépidante dans l'autobiographie La Folle vie de Lili. Il y est question d'une jeune fille fougueuse que la vie n'a pas épargnée entre son enfance sous l'Occupation ou encore son viol à l'âge de 18 ans. Mais cela n'a pas réussi à faire plier l'artiste fougueuse qu'elle est et qui a rencontré une icône de la musique : Chet Baker. Sans filtre, elle se confie sur cette idylle qui n'avait rien des romans à l'eau de rose... Le Parisien l'a rencontrée, pour une conversation passionnante.

En 1954, à l'âge de 21 ans, Liliane Rovère est envoyée à New York chez un oncle par ses parents qui espèrent qu'elle va se trouver un avenir. Pour elle, c'est surtout aller dans la Mecque du jazz, musique qu'elle adore. Et c'est dans ce contexte, en se rendant dans les bars les plus mythiques, qu'elle croise Chet Baker qui l'aborde un soir : "Le coup de foudre fut pour lui, moi je me laissais porter par le flot, passive et ravie à la fois. Il était beau garçon [...] style ado, un peu voyou." Elle n'enjolivera pas pour autant dans son livre leur histoire d'amour qui dure deux ans : "On ne se connaissait guère. On faisait beaucoup l'amour, mais sans complicité." Au quotidien, elle parlera de lui "sans l'idéaliser, avec plaisir et affection, et un peu de tristesse aussi, il était excessif et il l'a été jusqu'au bout".

Liliane Rovère n'a pas peur des revolvers

Il faut dire que leur relation aurait pu mal tourner puisque le séducteur Baker était marié quand il a rencontré Liliane Rovère et un soir, son épouse la braque avec un revolver. "J'ai dû sourire bêtement, me disant qu'elle n'allait pas tirer, je n'avais pas peur, et en même temps...", dit-elle. La femme trompée n'appuie pas sur la détente mais divorce. Libre, le musicien emmène alors sa jeune conquête française sur les routes aux Etats-Unis et en Europe. Chet Baker est mort en 1988, à seulement 58 ans, après avoir ingéré une grande quantité de drogue et être tombé par la fenêtre de sa chambre au deuxième étage d'un hôtel.

La Folle vie de Lili, de Liliane Rovère (éditions Robert Laffont)