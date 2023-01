"On lui passera le message" : Léa Salamé perturbée par une ravissante humoriste sous le charme de Raphaël Glucksmann

Décidément, l'heure était aux blagues graveleuses dans Quelle Époque!, ce samedi 14 janvier. Si Sophie Davant a eu le droit à son petit moment de malaise après un jeu de mots douteux de la part de Christophe Dechavanne sur don couple avec William Leymergie, Léa Salamé, cheffe d'orchestre de l'émission de France 2, a elle aussi été amenée à évoquer son époux Raphaël Glucksmann, malgré elle. En effet, l'humoriste Rosa Bursztein, découverte par John Malkovich, semble prendre un malin plaisir à parler du politique dans ses sketchs, de manière coquine. Ou encore sur le plateau de Quotidien, où elle confiait : "Il est trop beau, je l'ai invité dans mon podcast (intitulé Les mecs que je veux ken), mais je n'ai pas eu de réponse positive. Raphou, si tu m'entends..." Invitée sur le plateau de Quelle époque!, elle s'est donc confrontée à l'épouse du député européen.

Après avoir diffusé les images de Rosa Bursztein parlant notamment de Raphaël Glucksmann, Christophe Dechavanne a demandé à Léa Salamé : "Ça va Léa ?" "Vous voulez que je fasse passer un message peut-être ?", a alors rétorqué l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier à l'humoriste. "J'ai un nouveau message c'est vous Léa que je veux dans le podcast, ou tous les deux", a répondu Rosa Bursztein. "Vous voulez me ken en fait c'est ça ?", s'est amusée Léa Salamé. Christophe Dechavanne a alors demandé à la jeune femme si elle était bi. "J'aime les gens intelligents, c'est ça avoir envie de ken c'et au-delà de l'aspect physique, a-t-elle répondu. Mais c'est les gens que j'admire." "C'est très gentil en tout cas, on lui passera le message", a alors insisté l'animatrice et maman d'un petit Gabriel avec le célèbre député.

"Elle a raison il est beau Raphaël", a alors lancé Daniel Cohn-Bendit, lui aussi présent en plateau. Puis, Christiane Taubira de rappeler que Léa Salamé également. "Je vais répondre comme Sophie Davant, je ne parle pas de ces choses là", a lâché l'animatrice pour se sortir de cette histoire sans fin. Quoi qu'il en soit, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann sont prévenus, ils semblent être plus que bienvenus dans le podcast de Rosa Bursztein Les mecs que je veux ken qui lui permet "d'interroger son rapport à l'amour, à la sexualité ainsi qu'à la création artistique au détour de discussions avec des artistes qu'elle admire et donc désire". Beau programme.