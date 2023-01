"Est-ce qu'il en a encore ?" : Sophie Davant gênée après une blague douteuse sur son couple avec William Leymergie

Depuis cet été et la couverture de Paris Match les dévoilant à Ramatuelle entre baignades et sorties paddle,Sophie Davant et William Leymergie sont dans tous les esprits. Si depuis, ils ont bien été vus à quelques sorties communes, comme lors de l'anniversaire de Claude Lellouch, en novembre dernier, pas question pour autant pour les amoureux de confirmer ou encore de prendre la pose l'un auprès de l'autre. Pour vivre heureux, vivons cachés, telle semble être leur idée de la vie à deux. Mais c'était sans compter Christophe Dechavanne qui avait bien décidé de mettre les pieds dans le plat, ce samedi 14 janvier, alors que Sophie Davant était l'invitée de Quelle Époque!.

Au menu, une blague bien gênante qui n'a pas manqué de mettre mal à l'aise la principale intéressée. Alors que l'animatrice d'Affaire conclue évoquait le sexe chez les séniors, sollicitée par Léa Salamé sur le sujet, elle a ainsi parlé des problèmes d'érection. Et Christophe Dechavanne de choisir le meilleur moment pour lui poser une question préparée selon lui depuis des jours. "Je ne voulais pas parler de ça, mais je voulais vous demander, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, croyez-moi, a alors bafouillé l'animateur. Est-ce qu'il en a encore William ?" "Je ne vois pas de quoi vous voulez parler", lui a alors répondu Sophie Davant, tentant de garder le sourire, malgré la gêne. "De l'énergie ?", s'est-empressé de rétorquer Christophe Dechavanne, en lien avec le nom de famille de William Leymergie. "Vous les écrivez vous-même les blagues", a alors taquiné Sophie Davant, avant que l'animateur ne lui réponde : "Non je paye des gens pour écrire de la m**de."

Moi, je m'imagine bien à la place de William...

Puis, Léa Salamé a décidé d'enfoncer le clou en proposant à son invitée de revenir sur la couverture de Paris Match qui a tant fait parler. "Vous avez battu Meghan et Harry", a lâché la présentatrice de Quelle époque!. Mais Sophie Davant n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, affirmant "subir" et être "victime" de cette presse. "J'imagine que vous pouvez vous mettre à ma place, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais c'est insupportable", s'est-elle adressée à Léa Salamé. Visiblement sous le charme de l'animatrice de 59 ans, maman de Valentine et Nicolas Sled, Christophe Dechavanne a alors rétorqué : "Moi, je m'imagine bien à la place de William..." Alors que l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier a déclaré à Sophie Davant que son couple faisait envie, la principale intéressée a alors conclu l'affaire : "Je ne me suis jamais exprimée sur ce sujet, et je ne tiens pas à le faire. Mais je vous promets que le jour où je viendrais à le faire, je viendrais vous voir."

Léa Salamé a confirmé sa bonne rentrée avec ce nouveau numéro de Quelle Époque!, qui a réuni ce samedi 14 janvier, 1,23 million (17,2%), sur France 2. Une moyenne de téléspectateurs très proche de son niveau record (7 000 téléspectateurs de moins que son record historique enregistré le 12 novembre).