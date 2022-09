Sophie Davant en couple avec William Leymergie : l'animatrice affiche son amour pour lui, une folle soirée

Une apparition surprise et une complicité assumée qui a bien plu aux internautes. "J'adore le regard de Sophie Davant", "Hello William!", "Oh ce regard amoureux de Sophie à son homme", peut-on lire entre autres.

Rappelons qu'à 59 et 75 ans, Sophie Davant et William Leymergie avaient officialisé leur relation au cours de l'été. Ils avaient alors été photographiés pendant leurs vacances rythmées par des balades, des baignades et des sorties paddle en amoureux.