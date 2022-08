Fort Boyard : Caroline Margeridon divorcée d'un célèbre sportif : photos de son ex avec leurs enfants

Désormais amoureuse de Pascal, Caroline Margeridon a par le passé été mariée avec un célèbre sportif, le jockey Gérald Mossé. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans). Interviewée par le magazine Gala, elle avait révélé avoir découvert l'infidélité de son époux neuf mois après la naissance de sa fille : "Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous. (...) Je suis partie avec les couffins sous le bras à 4 heures du matin. Trois mois plus tard, leur père s'installait à Hong Kong. Ce qui m'a bien arrangée. Me séparer d'un bébé un week-end sur deux aurait été insupportable".