Caroline Margeridon en sortie complice avec sa fille Victoire, Cindy Lopes déchaînée avec ses enfants à la Foire du Trône

Les rires, les pommes d'amour et les attractions font leur grand retour en même temps que les beaux jours. La saison du printemps a débuté le 20 mars dernier, les journées se rallongent et se radoucissent et quoi de mieux, pour en profiter, que la célébrissime Foire du Trône de Paris ? Le vendredi 1er avril, l'édition 2022 de l'évènement a donc été lancée au profit de l'association La Voix de l'Enfant, avec en guise de parrain Monsieur Jean-Luc Reichmann himself.

Cette soirée de lancement était placée sous le signe de la bienveillance et de la solidarité. Des bracelets ont été mis en vente, à 10€, pour permettre aux visiteurs de bénéficier d'une réduction de 50% sur tous les manèges... et ces 10€ ont été reversés à l'association La Voix de l'Enfant - qui agit pour l'écoute et la défense des enfants, et se mobilise actuellement pour l'Ukraine. Martine Brousse, la co-fondatrice de l'organisme, s'était donc joint aux festivités.

Etaient également présents, le jour du lancement de la Foire du Trône 2022 : Cindy Lopes avec sa mère et ses deux enfants, Raphaël et Stella, mais aussi Lenny Tabourel, notre Mister France 2022, Marcel Campion, Massimo Gargia, les influenceurs Hazerka et Loukaki, Charly Nestor - du duo Charly et Lulu -, Bruno Solo, la populaire acheteuse d'Affaire Conclue Caroline Margeridon faisant une rare sortie complice avec sa fille Victoire - elle a également un fils baptisé Alexandre -, Singrid Campion, Alex Goude, Lise, reine des forains, Romy, Miss Foire du Trône 2022 et Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement de Paris. "Tous ensemble avec la voix de l'enfant pour les enfants d'Ukraine à la Foire du Trône", écrit Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram, en partageant quelques souvenirs de cet instant incroyable.