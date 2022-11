Sophie Davant et William Leymergie en couple : les amoureux s'affichent à la même soirée mémorable !

Claude Lelouch est assurément l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français. Sa gloire avait notamment débuté en 1966, avec le film Un Homme et une femme, dans lequel Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée vivent une idylle romantique sur la plage de Deauville. Un long-métrage qui avait notamment reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes et qui avait été couronné par deux Oscars.

Claude Lelouch, c'est aussi L'aventure c'est l'aventure (1972) avec Jacques Brel et Lino Ventura, À nous deux avec Catherine Deneuve ou encore Itinéraire d'un enfant gâté (1988) avec Jean-Paul Belmondo. Mais c'est également Edith et Marcel (1983), qui retrace la passion entre Edith Piaf Marcel Cerdan, La Belle Histoire (1992), qui raconte une histoire d'amour qui court sur 2000 ans avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle et Vincent Lindon, ou encore Les Misérables (1995), qui est une adaptation du célèbre roman homonyme de Victor Hugo.

Ça durera ce que ça durera

Une belle et longue carrière, qui était d'ailleurs à l'honneur ce lundi 14 novembre 2022 au Palais des Congrès de Paris, puisqu'un spectacle symphonique était organisé en hommage à sa carrière. C'était également l'occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui qui soufflait le 30 octobre dernier sa 85e bougie. Il a notamment été aperçu, au cours de cette soirée, en train de partager un moment de complicité avec sa compagne Valérie Perrin. "Ça durera ce que ça durera, mais au moins je vais vivre un présent magnifique", expliquait-il à ce propos en décembre 2021 pour Paris Match.

À noter que des stars venues de tous les horizons ont conviées à cet événement exceptionnel, à commencer par Sophie Davant et William Leymergie, qui s'étaient rencontrés à la fin des années 80 à la télévision et qui ont transporté leur relation professionnelle en une relation personnelle et amoureuse. Le couple, qui n'a pas pour habitude d'effectuer des sorties face aux caméras, a notamment pris la pose avec le réalisateur. Précisons que les acteurs Gérard Darmon et Jean Dujardin, les actrices Mathilde Seigner et Elsa Zylberstein, ainsi que les chanteurs Patrick Bruel et Thomas Dutronc, ou encore les journalistes Nelson Monfort et Bruce Toussaint, étaient également au rendez-vous. Et bien d'autres encore...