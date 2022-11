Claude Lelouch a trouvé sa "veuve" : confidences cash du cinéaste, père de 7 enfants et 8 petits-enfants

De l'année 1966 durant laquelle son film Un homme et une femme a fait le tour du monde et a été auréolé des plus grands prix comme la Palme d'or et l'Oscar à ce 14 novembre 2022 au Palais des congrès où il célèbrera ses 85 ans au cours d'un ciné-concert avec l'Orchestre philharmonique de Prague, Claude Lelouch a vécu un itinéraire d'enfant pas forcément gâté, mais toujours positif. Car malgré toutes les épreuves qu'il a pu connaître durant sa vie, le réalisateur français ne veut garder que le meilleur. Que ce soit pour ses oeuvres, qui composent le film de sa vie, ou sa vie privée, lui qui adore sa famille, ses sept enfants et huit petits-enfants et même pour sa fin de vie, qu'il envisage en toute franchise. Dans Voici, il s'est confié sans détour sur son existence riche et intense.

Claude Lelouch a fait tourner les plus grands, la plupart d'entre eux ne sont plus sur cette terre - Belmondo, Hallyday, Girardot pour ce citer qu'eux et elle -, mais si cela est douloureux, le cinéaste veut avant tout leur rendre hommage avec son grand spectacle de novembre, en forme de bande-originale de sa vie. Sa mort, l'artiste octogénaire s'y prépare, ne souhaitant pas devenir un boulet qui "radote" pour sa famille. Il explique sans tabou considérer l'euthanasie, sujet délicat qu'il défend à l'image de son amie Line Renaud : "ça rend service à tout le monde."

Non sans provocation, et paraphrasant les mots du dramaturge Guitry, il révèle avoir trouvé "sa veuve", la romancière et scénariste Valérie Perrin (55 ans) avec qui il vit depuis seize ans : "Sacha Guitry disait que le plus important, c'est de trouver sa dernière femme. Je l'ai trouvée. Toutes celles qui ont partagé ma vie ont laissé des traces qui m'ont fait grandir, il n'y a pas une histoire d'amour que je regrette. Et comme j'ai gardé de bons rapports avec chacune, il me semble que le positif l'a emporté sur tout le reste."

Quel grand-père est-il ?

Pour l'heure, il profite de son clan et notamment de la dernière génération pour laquelle il est un grand-père meilleur qu'il n'a été père : "J'ai tous les âges autour de moi, de 1 à 24 ans, je peux faire le Salon de l'enfance à moi tout seul ! (Rires) Avec mes petits-enfants, j'ai tous les avantages, sans les inconvénients. Je rigole beaucoup avec eux, je ne leur fais faire que des conneries, je leur apprends tous les gros mots de la terre... J'aime les petits voyous, les escrocs !" Et tant pis pour les mamans qui ne sont pas toujours ravies de ce papy "bêtise" : "Oui, bon, on s'engueule un petit peu... Mais c'est comme ça, je déteste les gamins trop bien élevés. Mes petits-enfants, je n'ai pas envie de leur faire la morale, et quand ils ont des mauvaises notes à l'école, je suis content pour eux, ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie !"

Claude Lelouch est le père de sept enfants : Simon, né en 1969 de son mariage avec Christine Cochet ; Sarah (1976), avec le mannequin Gunilla Friden ; Salomé (1983) dont la mère est la comédienne Évelyne Bouix ; Shaya, Sabaya et Sachka, fruits de ses amours avec Marie-Sophie L. entre 1985 et 1992 ; et enfin Stella (1998), née de son mariage avec Alessandra Martines. Une progéniture qui lui a donné, pour le moment, huit petits-enfants.

Concernant l'amour, Claude Lelouch se veut franc avec ses petits-enfants. Aux plus grands, il montre ses films et en cas de chagrin d'amour, il saura les faire relativiser : "Moi, je ne leur raconte pas d'histoire, je leur dis : 'On est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux !' (Rires) Walt Disney et ses princes charmants ont fait tellement de mal à l'amour ! Vivre, c'est forcément vibrer ?" Un conseil lelouchien par excellence !

"D'un film à l'autre", spectacle symphonique de Claude Lelouch au palais des Congrès le 14 novembre 2022