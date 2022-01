Claude Lelouch amoureux : sa rencontre insolite avec sa compagne Valérie Perrin

Le réalisateur Claude Lelouch, en promotion de son film L'Amour c'est mieux que la vie, actuellement en salle, a donné une interview pour S le magazine de Sophie Davant . L'occasion pour le cinéaste aux multiples récompenses de parler d'amour, le sujet de son nouveau film, de ses conquêtes, ex-femmes et de déclaré sa flamme à sa compagne actuelle, l'écrivaine Valérie Perrin.

En couple avec cette dernière depuis 2006, le père de 7 enfants est revenu sur cette rencontre insolite : "Valérie m'a envoyé une très jolie lettre dans laquelle elle m'expliquait ce que je n'avais jamais dit à personne. En voyant mes films, elle avait vu des choses qu'elle était seule à avoir vues". Touché par cette rencontre, le réalisateur n'a pas manqué de rendre hommage à celle qui est depuis, devenue sa compagne après une vie bien remplie : "Le plus dur, c'est de trouver sa veuve... il faut trouver la dernière femme. J'ai longtemps pratiqué le jogging amoureux. Trouver celle qui court au bout avec vous, c'est une autre histoire. Oui j'ai trouvé la femme de ma vie (...) Mes précédentes femmes étaient des entrainements, le plus dur c'est de trouver la dernière."

A 84 ans et malgré 3 mariages, Claude Lelouch n'a jamais semblé aussi sentimental. "Une chose est sûre, je n'ai plus envie de négliger ma vie amoureuse". "J'en ai abîmé toute ma vie (des histoires d'amour), sans même m'en rendre compte, a-t-il confié avant d'affirmer, c'est très fragile, l'amour, et quand on est confronté à une vraie histoire d'amour, il faut la protéger... "

L'Amour c'est mieux que la vie raconte l'histoire de 3 amis Gérard, Ary et Philippe (Gérard Darmon, Ary Abittan, Philippe Lelouch) qui décident de devenir honnête à leur sortie de prison... 20 ans plus tard, Gérard se sait condamné par la maladie, mais ses amis veulent lui offrir une dernière histoire d'amour (Sandrine Bonnaire). Kev Adams, Béatrice Dalle et Elsa Zylberstein sont également au casting du film à l'affiche depuis le 19 janvier.