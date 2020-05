Claude Lelouch : Amoureux, il avait mené sa petite enquête sur Valérie Perrin

Interviewé par Paris Match, Claude Lelouch a accepté de dévoiler les dessous de son amour pour la femme de sa vie, Valérie Perrin. Confiné avec sa compagne - ils sont parents à eux deux de neuf enfants (7 pour Claude et 2 pour Valérie) -, le cinéaste de 82 ans admet que cette période avait été un véritable "examen de passage" pour ce grand amoureux de liberté et d'indépendance. En couple avec la romancière de 53 ans depuis 2006, il raconte comment il l'a rencontrée... grâce à une lettre. Il explique : "J'inaugurais une place à mon nom à Deauville. Une journaliste, amie de Valérie, me remet une lettre ouverte que celle-ci avait écrite pour un magazine. Je la glisse dans mon blouson et l'y oublie. Deux mois plus tard, je la redécouvre..." Admiratif de la prose de Valérie, Claude perçoit rapidement la grande finesse d'esprit de son interlocutrice et il est immédiatement charmé par ses mots. "En fait, elle s'adressait à mes films. Elle flattait mon ego, sans doute, mais elle relevait surtout des choses dans mon cinéma que personne n'avait vues", déclare-t-il.

Déterminé à retrouver et à discuter avec cette mystérieuse inconnue, Claude révèle : "Valérie n'avait laissé ni adresse ni téléphone, j'ai dû faire une enquête pour la retrouver." Après quelques recherches, il parvient à la contacter et à l'inviter autour d'un café. "Nous nous sommes finalement rencontrés autour d'un café. Et cadeau, elle était ravissante. Avec elle, moi qui ai toujours été un grand chercheur, j'ai trouvé la femme de ma vie." Une femme qui a su accepter l'autre grand amour de Claude : le cinéma. "Notre ciment, c'est de n'avoir jamais été une prison l'un pour l'autre", déclare-t-il. Claude confie également avec beaucoup d'humour : " Valérie a compris que j'étais un sacré égoïste." Fou amoureux de sa compagne, Claude déclare : "Notre amour est un miracle et les miracles ne s'expliquent pas."

D'abord séduit par les mots de Valérie, Claude se félicite d'ailleurs d'avoir été le premier à repérer le talent d'écrivaine de sa compagne qui vient de terminer l'écriture de son troisième ouvrage Trois.