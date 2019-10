Claude Lelouch : Les prostituées, l'infidélité... le réalisateur se livre cash

Jeudi 17 octobre 2019, Gala a dévoilé de croustillants extraits du livre de Catherine Ceylac, intitulé À l'amour à la vie (ed. Flammarion), qui sort officiellement le 23 octobre prochain. Pour cet ouvrage, elle a rencontré plusieurs personnalités voulant évoquer leurs relations amoureuses, dont Claude Lelouch. Manifestement très en confiance avec l'ancienne présentatrice de Thé ou Café, le réalisateur n'avait pas sa langue dans sa poche.

Il raconte d'emblée de jeu qu'il a connu l'amour charnel pour la première fois avec des prostituées. "Je devais avoir une quinzaine d'années (...) J'ai compris tout de suite le mode d'emploi, j'aurais aimé prolonger le moment, j'ai trouvé ça trop court. J'ai beaucoup de respect pour les prostituées. Ce sont de vraies femmes, avec de vraies histoires, elles ont un vécu", explique-t-il, avant d'aborder un autre sujet délicat qu'il connait bien : l'infidélité.

En effet, assumant complètement son côté "macho", Claude Lelouch va même jusqu'à dire préférer les femmes ayant souffert dans leur vie car "elles sont plus faciles à rendre heureuse". Une mentalité discutable... "Je ne me censure pas. Et je ne veux pas qu'on m'interdise d'autres femmes. D'ailleurs, je veux qu'on ne m'interdise rien. L'amour n'empêche pas de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est une drogue sans limite", justifie-t-il. "On ne peut pas exiger de moi la fidélité, elle doit être un choix, mon choix. Si je me sens en prison, j'ai besoin de m'évader", poursuit le réalisateur, qui ne semble pas vraiment avoir le sens de l'engagement.

Claude Lelouch défend l'infidélité avec tant de passion qu'il va même jusqu'à qualifier le mariage de "crime parfait de l'amour". "Quand la passion devient une habitude, un confort, dès que le désir sexuel s'atténue, je prends la fuite... Si faire l'amour devient une corvée, la messe est dite. On peut faire semblant, évidemment, mais alors on trahit tout le monde, à commencer par soi-même", conclut-il.

Pour rappel, Claude Lelouch s'est marié trois fois, avec Christine Cochet, Marie-Sophie et Alessandra Martines, mamans de quatre de ses sept enfants.