"Plombé mentalement" : Yoann Gourcuff au plus mal, les confidences cash d'un proche du mari de Karine Ferri

Comme plusieurs autres au cours des quinze dernières années, on a très vite collé l'étiquette de "nouveau Zinedine Zidane" à Yoann Gourcuff. Une comparaison certes flatteuse, mais qui peut mettre énormément de pression sur un joueur. Après des débuts réussis à Rennes et un passage compliqué en Italie, le beau gosse de 36 ans aujourd'hui va exploser du côté de Bordeaux. Recruté par l'Olympique lyonnais pour une somme pharaonique, il ne va pas connaître l'ascension qu'il aurait dû, plomber par de nombreuses blessures. Après un retour à Rennes, il termine en 2019 du côté de Dijon, dans l'anonymat d'un club moyen du championnat de France.

Une carrière définitivement marquée par un talent immense, mais une fragilité physique qui ne lui aura pas permis de rêver plus grand. Malgré tout, le Breton est un homme heureux, en couple avec la belle Karine Ferri, avec qui il s'est marié en juin 2019 lors d'une belle cérémonie. Ensemble, les deux tourtereaux ont eu deux enfants, Maël (6 ans) et Claudia (4 ans) et ils mènent une vie paisible du côté de la Bretagne et l'ancien footballeur a d'ailleurs choisi une belle reconversion dans le tennis, comme on l'a appris l'an dernier. Issu d'une famille d'amoureux du football, Yoann Gourcuff n'est autre que le fils de Christian Gourcuff, célèbre entraîneur français de 67 ans, connu pour avoir pris les rênes du FC Lorient notamment.

S'il était malheureux, c'est à cause de ses blessures. Pas l'inverse

Retraité depuis plusieurs années et vivant également en Bretagne, Christian Gourcuff vient de donner une interview au Parisien ce 15 mars, dans laquelle il évoque la carrière de son fils, même s'il indique d'emblée qu'il n'est pas à l'aise avec cette idée. "C'est vrai qu'il a souffert. Je ne veux pas trop parler de lui. Mais c'est un passionné qui a eu des problèmes physiques qui l'ont plombé mentalement", raconte le père de Yoann Gourcuff, visiblement très déçu par les coups du sort qu'a subi son fils et qui en veut aux médias pour avoir déformé la réalité : "On a tout inversé en disant qu'il avait un problème mental. Quel truc de fou. S'il était malheureux, c'est à cause de ses blessures. Pas l'inverse."

Loin d'avoir eu la carrière qu'il aurait sans doute mérité, Yoann Gourcuff sait en tout cas qu'il peut compter sur son père, toujours présent pour le soutenir.