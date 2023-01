Karine Ferri et son mariage de rêve avec Yoann Gourcuff : sublime robe en dentelle, "immense pool party"...

Une immense pool party

Un important service d'ordre (policiers municipaux, gendarmes, vigiles d'une société privée) avait notamment mis en place afin d'assurer la sécurité et préserver l'intimité du couple. Pour ce jour si important, Karine Ferri avait opté pour une ravissante robe de mariée en dentelle, tandis que son amoureux portait un très élégant smoking associé à un noeud papillon noir. Après la cérémonie, qui s'était déroulée au sein de l'église Saint-Victor, la noce s'était ensuite déplacée vers le domaine des Grottes, une somptueuse propriété perdue au milieu des vignes. Au lendemain de cette réception organisée dans la plus stricte intimité, le couple avait prévu, selon les informations de Voici, une journée de détente avec dress code blanc et "une immense pool party".

Pour rappel, Karine Ferri et Yoann Gourcuff avaient déjà fondé une famille avant même de se marier puisqu'ils sont devenus parents d'un petit Maël en 2016 puis d'une petite Claudia en 2018.