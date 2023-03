"Presque trop beau pour elle" : François-Éric Gendron en couple avec Véronique Sanson, une idylle "inespérée"

Véronique Sanson a connu nombre de relations amoureuses au cours de sa vie. Durant cette vie sentimentale particulièrement tumultueuse, qui l'a notamment vu quitter Michel Berger pour son confrère américain Stephen Stills, elle a également été en couple avec le comédien François-Éric Gendron à la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante. Une idylle éphémère qui a cependant marqué ses deux protagonistes.

En effet, dans un article paru en 2009, le journal Le Parisien avait pris des nouvelles de l'acteur. Car c'est peu dire que François-Éric Gendron, sex symbol par excellence de son époque, se fait extrêmement discret depuis, bien qu'il continue à tourner et ainsi prendre part à quelques projets. On peut y lire que ce dernier a laissé à Véronique Sanson "le souvenir d'un compagnon inespéré, presque trop beau pour elle". Seulement, cette perception va créer un rapport de force déséquilibré dans leur couple. "De quoi encourager au papillonnage, surtout quand on parle cinq langues et qu'on tourne à travers toute l'Europe", peut-on également découvrir au sujet de François-Éric Gendron. De là à imaginer les raisons de leur rupture, qui interviendra peu de temps après, il n'y a qu'un pas qu'on peut aisément franchir.

Les histoires qui durent...

Aujourd'hui, loin de sa notoriété d'antan, François-Éric Gendron a refait sa vie. Il préfère dorénavant "les histoires qui durent" et est devenu père de deux garçons avec une femme prénommée Anne, avec qui il s'était marié. Selon les dernières informations à ce sujet, il serait désormais en couple avec une certaine Sandrine Gouin et filerait le parfait amour.

De son côté, Véronique Sanson a connu d'autres histoires amoureuses dans sa vie. Elle s'est ainsi mariée par la suite avec l'humoriste Pierre Palmade, qui a par la suite révélé son homosexualité et scellé l'avenir de ce couple. Puis, en proie à ses démons, la chanteuse a entamé une relation avec Christian Meilhan, chef d'entreprise et son parrain aux Alcooliques Anonymes. Ce dernier a été son compagnon jusqu'en 2020, date de leur rupture définitive.