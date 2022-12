"Quand on s'est séparés" : Tomer Sisley cash sur les difficultés avec son épouse Sandra et sa dépression

Depuis de nombreuses années, le comédien Tomer Sisley vit une belle histoire d'amour passionnée avec Sandra de Matteis, directrice d'une agence d'événementiel spécialisée dans les soirées privées haut de gamme. Ensemble, ils élèvent le fils de Sandra, Dino, né de la relation entre Sandra Sisley et Valéry Zeitoun, et Liv Shaya et Levin, mais aussi les enfants que Tomer Sisley a eus avec Julie Madar. Une idylle qui n'a pas été faite que de hauts mais aussi de bas. Et de très bas. Notamment lorsque le couple a décidé de se séparer. Une période très douloureuse pour Tomer Sisley, qui a plongé dans une dépression, comme l'acteur de 48 ans le confie dans Télé-Loisirs, dont il fait la couverture.

Dans la série Vortex (France 2), il incarne Ludo, un personnage qui a bien du mal dans son histoire d'amour. Tomer Sisley reconnaît ne pas avoir eu de mal à se projeter. "Quand j'avais 25 ans, il se trouve que j'étais déjà avec la femme avec laquelle je suis marié aujourd'hui [Sandra Zeitoun de Matteis]. J'étais fou amoureux et, quand on s'est séparés à l'époque, j'ai été supermalheureux, voire dépressif, pendant dix-sept ans, révèle-t-il. Donc j'ai pu assez facilement me projeter dans la peau de ce pauvre Ludo (...)." Ce n'est pas la première fois que le comédien revient sur cette période douloureuse. Il avait aussi évoqué sa rupture difficile avec la mère de ses enfants.

J'avais très peur à cette époque-là

Pour le magazine Apollo, Tomer Sisley avait évoqué cette séparation difficile. "J'étais en pleine séparation de la mère de mes enfants et ça ne se passait pas très bien. Et je ne voulais pas me retrouver loin de mes enfants, j'avais très peur à cette époque-là qu'en partant en tournage loin, ça allait rompre le lien que j'avais avec mes enfants qui étaient en bas âge et je ne pouvais pas trop me le permettre", s'était-il souvenu. Mais aujourd'hui ce n'est qu'un lointain souvenir. "Aujourd'hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie, ils ont passé beaucoup de temps avec papa donc ils savent que je suis là, que je les aime et que je me suis battu pour eux."