"So sexy !" : Un acteur d'Ici tout commence juste en slip et canon, la photo qui réchauffe

Alors que les températures ont drastiquement baissé partout en France, un acteur a trouvé la parade pour donner un coup de chaud aux internautes. Il s'agit de Julien Alluguette. Le beau brun de 37 ans qui joue actuellement dans la série quotidienne Ici tout commence sur TF1 a décidé de faire tomber le haut mais aussi le bas sur Instagram !

En effet, Julien Aguillette est apparu uniquement vêtu d'un slip sur le réseau social jeudi 31 mars 2022. Sur l'image en noir et blanc, il prend une pose lascive, allongé et presque endormi sur un canapé. Impossible alors de passer à côté des abdos qui se dessinent sur son ventre. On pourrait presque croire à une publicité officielle pour des sous-vêtements pour homme ! Sous le charme, les abonnés du comédien n'ont pas tardé à réagir en commentaires. "Oh god", "J'adore", "Toi tu veux remonter la température", "Mais quel beau gosse Julien", "So sexy", "Il reste une petite place sur le canapé ?", ont-ils écrit entre autres. "Oulala", a réagi Florence Coste, l'actrice qui joue le personnage de Laetitia Rigaut dans Ici tout commence. Peut-être ne verra-t-elle plus son partenaire de tournage de la même façon ?