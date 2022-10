"Ton coeur a lâché et le mien" : Sonia Mabrouk ébranlée par la perte d'un être cher

Le 10 octobre, Sonia Mabrouk s'est éloignée de l'antenne de CNEWS à l'heure du déjeuner, brillant par son absence, et remplacée pour l'occasion par Nelly Daynac. Sur ses quatre jours d'intérim, soit du lundi 10 au jeudi 13 octobre, Nelly Daynac s'est inscrite dans la lignée de la moyenne habituelle de Sonia Mabrouk, niveau audiences. Et il se pourrait bien que la journaliste se soit en réalité éloignée pour une raison bien triste, la disparition d'un être cher. En effet, sur Instagram, la compagne du chef Guy Savoy, cuisinier trois étoiles, âgé de 68 ans, a partagé une triste nouvelle, ce vendredi 14 octobre. Elle a perdu sa mère, qui vient de décéder.

"Ma maman adorée, mon amour de maman, mon tout, ma Soraya. Je ne sais pas si je fais bien de publier ce message car tu étais si discrète et pudique mais il y a de tant de gens qui me posent des questions sur toi et qui t'aimaient tant, écrit Sonia Mabrouk. Tu es partie. Ton coeur a lâché et le mien, le nôtre avec papa, ton mari depuis toujours, est en miettes." Elle a décidé de partager cette terrible nouvelle avec un joli et long texte. Mais aussi avec une très belle photo de ses parents, semble-t-il le jour de leurs noces. "J'ai choisi cette photo car c'est le début de tout, de vous deux, de nous, de la vie, du bonheur, de la générosité et de l'authenticité", a-t-elle expliqué.

Pour toi, je continuerai. Sois sereine maman

Et de continuer ainsi : "Ton dernier sourire sur ton si joli visage était le reflet de ton âme, pure, grande. Que tu étais belle maman. Mais que tu étais belle ma maman!! Sois tranquille, tu seras toujours fière. Ta famille, tes soeurs, tes nièces, ta maman notre Delenda, nous veillerons tous sur toi et sur nous." Visiblement très affectée par la perte de sa mère, Sonia Mabrouk conclut avec quelques jolis mots à son intention : "Mon étoile, ma reine, ma grande courageuse. Pour toi, je continuerai. Sois sereine maman." Âgée de 44 ans, Sonia Mabrouk a toujours brillé par son professionnalisme et son ambition, qui faisaient probablement la fierté de sa mère et des siens.