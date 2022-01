Guy Savoy et sa compagne Sonia Mabrouk : rare sortie du couple pour une soirée détente

Place à l'humour en ces temps troublés par l'omniprésence dans toutes les têtes du variant Omicron. Laurent Gerra s'est produit à la Salle Pleyel avec son dernier spectacle et, dans les coulisses, il a posé avec sa compagne, son ex Virginie Lemoine et une flopée de VIP.

On a notamment pu voir le chef Guy Savoy. Le cuisinier trois étoiles, âgé de 68 ans, était tout sourire pour prendre la pose pour des photos souvenirs et nul doute ce n'était pas uniquement par plaisir d'aller rire un bon coup. En effet, il avait fait le déplacement avec sa compagne, la journaliste d'Europe 1 Sonia Mabrouk, âgée de 44 ans. Le couple, assez discret, se fait rare aux évènements mondains ou médiatiques... Ensemble depuis 2018, les amoureux préfèrent vivre leur romance loin des regards indiscrets mais acceptent volontiers de l'évoquer.

Très admiratif de son compagnon, qui possède notamment un restaurant à Paris et un autre à Las Vegas, Sonia Mabrouk avait donné quelques détails sur leur quotidien pas si évident - lui aux fourneaux, elle à la radio, tous deux en décalé - en interview avec Non Stop People en juin 2021. "C'est vrai que ce sont des compromis en réalité. Mais ce qui est formidable quand on est dans des domaines qui semblent aussi variés, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup les pieds sur terre, ça m'aide beaucoup dans ce domaine", disait-elle notamment.

La journaliste dîne régulièrement au restaurant de son amoureux pour passer du temps avec lui et se réjouit de le voir à l'oeuvre. "Guy incarne pour moi l'art de vivre à la française. Sur un marché, il connaît tout de son histoire, des produits de la terre et de la mer. Ma mère et ma grand-mère m'ont fait découvrir des saveurs relevées. À mon tour de les lui faire découvrir. Je le vois comme un enrichissement", ajoutait Sonia Mabrouk, cette fois dans les pages du Journal du Dimanche.

Avec la campagne présidentielle qui bat déjà son plein, nul doute que la journaliste doit être accablée de travail, rendant les moments à deux encore plus appréciables lorsqu'ils se présentent.