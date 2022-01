Laurent Gerra soutenu par sa compagne Christelle Bardet... et son ex Virginie Lemoine !

Après un show, à distance, en duo avec Eddy Mitchell, le populaire humoriste et imitateur Laurent Gerra a retrouvé son public. L'artiste poursuit les représentations de son spectacle intitulé Sans Modération et, le 9 janvier, il faisait halte à la Salle Pleyel, à Paris.

Pour cette date parisienne, Laurent Gerra (54 ans) a pu compter sur la présence d'invités prestigieux. Dans les coulisses, il a pris fièrement la pose avec eux. Non content d'être soutenu par sa discrète compagne Christelle Bardet - et mère de sa fille Célestine - il a aussi retrouvé son ex-amoureuse, Virginie Lemoine. L'ancien couple, qui s'est fréquenté de 1991 à 1997, semble avoir gardé de bons rapports et a pris la pose pour quelques photos souvenirs. "On est toujours très heureux et émus de se voir, mais on ne se croise plus que rarement. J'ai beaucoup de contacts avec ses parents mais, avec lui, non. Même si le lien est toujours là", avait confié la comédienne dans Télé Poche.

A ses côtés, on a aussi pu voir défiler Patrick Timsit, Gilbert Montagné et sa femme Nikole, Guy Savoy et sa compagne Sonia Mabrouk, Myriam Boyer et son mari Philippe Vincent ou encore Michel Vuillermoz et sa compagne Laurence Colussi, Guillaume de Tonquédec (avec ses fils Timothé et Amaury), Gérard Lenorman, Pascal Obispo (avec sa mère Nicole Guérin), Michel Drucker et sa fille Stéfanie Jarre, Roselyne Bachelot, François Olivennes et son amie Michèle...

Accompagné de 6 musiciens pour ce spectacle, Laurent Gerra "parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet une de ses plus belles cuvées", nous informe son site officiel. Après une courte pause, l'humoriste sera de retour sur scène au printemps, partout en France, pour reprendre les représentations reportées précédemment en raison des restrictions sanitaires liées à la crise du Covid. Il doit se produire jusqu'en juin prochain, avant de pouvoir souffler un peu pendant l'été et ainsi profiter de sa petite famille, lui qui est devenu père tardivement et découvre ainsi un nouveau rôle à jouer.