Laurent Gerra et Eddy Mitchell copains complices pour partager la scène dans "À crédit et en stéréo"

Alors que le gouvernement a assoupli les restrictions sanitaires, au grand bonheur du monde de la culture, certains spectateurs n'ont pas encore regagné les salles et ont ainsi opté pour le confort de leur appartement pour se divertir devant le spectacle proposé par Laurent Gerra et Eddy Mitchell.

Rendez-vous était pris le 27 mai dernier, en ligne, pour découvrir À crédit et en stéréo le show inédit des deux copains artistes ravis de partager une même scène. Le spectacle était retransmis depuis le théâtre du Gymnase à Paris et l'on pouvait voir le jeune papa Laurent Gerra (53 ans) tout de noir vêtu au côté d'Eddy Mitchell (78 ans) à la cool en jean et baskets. Les deux hommes étaient accompagnés de 9 musiciens dont 2 pianistes et 4 cuivres dans un décor de bar tenu par l'humoriste Chicandier.

De Couleur Menthe à l'Eau en passant par Vieille Canaille, Le Bar du Lutetia ou encore Pas de Boogie Woogie, ce sont plus de 18 tubes du répertoire d'Eddy Mitchell, mais également d'autres grands artistes français, qui rythmaient cet événement. Grâce au talent de Laurent Gerra des personnalités comme Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Yves Montand, Patrick Bruel, Céline Dion ou encore le Premier ministre Jean Castex et bien d'autres étaient conviées à cette soirée.