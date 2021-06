Sara Forestier : Très couverte malgré la chaleur à l'avant-première du film "Playlist"

Le monde de la télévision a toutefois bien changé depuis qu'on l'a découverte dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche. Aujourd'hui, les séries françaises sont mises en valeur sur des plateformes dédiées et sont souvent synonyme d'une qualité peu égalée auparavant. "L'idée pour moi, c'était vraiment qu'on zappe à la télé et qu'on ne voit pas des commissaires un peu pourris, admettait-elle avec franchise dans l'émission On n'est pas couché. Parfois, les flics c'est pas hyper bien... Moi quand je vois un film avec des flics à la télé française, ça me donne pas trop envie. Là, je trouvais qu'au niveau du jeu, on a été ambitieux." Pour en découvrir encore davantage à propos de sa palette d'actrice, rendez-vous au cinéma le 2 juin prochain...