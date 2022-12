"Un peu à l'ouest au JT" de France 2 : cette célèbre journaliste, au plus mal en direct, s'explique

Cela arrive même aux meilleurs... Alors qu'elle présentait hier soir, comme à son habitude, le journal télévisé de 20h sur France 2, Karine Baste ne s'est pas montrée très enthousiaste. Mais où était donc passé le sourire habituel de la présentatrice joker d'Anne-Sophie Lapix ? Sur son compte Instagram, la journaliste de 40 ans a tenu à donner une explication à ses abonnés et à tous les téléspectateurs de la chaîne. Pas aussi en forme qu'à son habitude, elle n'a pas pu faire preuve d'autant de professionnalisme que d'habitude...

En effet, il se trouve que Karine Baste a été victime d'une violente migraine. Une situation difficilement tenable qui l'a empêché d'être à 100% dans son rôle. "Désolée si vous m'avez trouvée un peu à l'ouest ce soir au JT... Mal de tête PHARAONIQUE ! Hors antenne je vous raconte pas les tentatives de survie... À demain et merci à tous", a-t-elle révélé en légende d'une photo d'elle sur le plateau du journal télévisé. Fort heureusement, après un peu de repos, la journaliste va déjà beaucoup mieux et se sent prête à repartir à l'assaut des plateaux de tournage.