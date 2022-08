Karine Baste, son jeune fils remarqué sur une photo : tendre et mémorable "retour aux sources"

Karine Baste met un point d'honneur à préserver sa vie privée et celle de son fils. On sait néanmoins qu'il est un fervent admirateur de sa maman, avec qui il partage la passion de l'information. "Il est fier quand on m'accoste dans la rue. Quand je ne présente pas le 20H, je le retrouve dans l'après-midi à la sortie de l'école et on peut se raconter nos journées. On parle beaucoup tous les deux. Et on regarde ensemble les infos à la télé. J'aime décrypter l'actu avec lui", avait-elle confié à TV Grandes Chaînes en 2021. Un an auparavant, en 2020, elle se réjouissait déjà de son intérêt pour son métier : "On a l'habitude de regarder les infos ensemble, de les décrypter. Il connaît les présidents à l'étranger et est particulièrement fier de sa maman."

Difficile en revanche de savoir si Karine Baste partage toujours la vie du père de son fils, Patrick Régis. Elle semait le doute quant à une possible séparation il y a quelques mois en opérant un changement de taille. En effet, lors de sa reprise de l'antenne en début d'année, la martiniquaise a discrètement modifié son nom en retirant celui de son mari. Pas question toutefois pour elle d'en dire plus. "Je vous remercie pour l'intérêt que vous me portez, mais il s'agit d'une question qui relève de l'ordre privé et je ne souhaite pas m'exprimer sur ce sujet pour l'instant", avait-elle réagi après coup auprès de Toutelatele.