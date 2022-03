Karine Baste-Régis absente du JT de France 2 : les raisons révélées, son remplaçant annoncé

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

16 photos

Elle ne saluera pas les fidèles téléspectateurs du journal télévisé de 20H sur France 2. En effet, Karine Baste-Régis, joker d'Anne-Sophie Lapix depuis plus d'un an, ne peut prendre l'antenne. Sur les réseaux sociaux, elle s'explique sur les raisons de son absence et révèle l'identité du journaliste qui la remplace.

Depuis octobre 2020, les téléspectateurs de France 2 ont pris l'habitude de retrouver Karine Baste-Régis aux commandes du journal télévisé de 20H de la chaîne en qualité de remplaçante d'Anne-Sophie Lapix. Ce jeudi 31 mars 2022, la journaliste devait ainsi prendre place sur le plateau de la chaîne. Finalement, il n'en sera rien. Karine Baste-Régis se saisit de son compte Instagram afin d'évoquer son absence et d'en révéler les raisons. La journaliste de 39 ans publie une photo d'elle sur le plateau du JT. Ou plutôt de sa silhouette, au loin et à contrejour. C'est en légende de ce cliché que Karine Baste-Régis s'explique sur son absence du jour. "Bichonnage de fiston malade donc pas de 20H demain comme prévu", écrit-elle. Elle s'éclipse alors du journal télévisé de France 2 pour s'occuper de son fils de 7 ans malade. En hashtag, elle en dit plus sur ces maux dont souffre son jeune garçon : "#fièvre". Et avant que certains n'évoquent l'hypothèse de la Covid-19 ou de l'un de ses variants, Karine Baste-Régis précise, toujours en hashtag, qu'il ne s'agit pas de cela. Aussi, elle explique ce choix de rester auprès de son fils en indiquant "la famille d'abord", "ma vie".

Toujours en légende de cette photo, Karine Baste-Régis remercie Julien Benedetto qui s'installera alors le fauteuil de présentateur du journal télévisé de 20H à sa place. Le journaliste partage alors la nouvelle dans sa story sur Instagram et souhaite un "bon rétablissement" à sa collègue en commentaire. De son côté, la charmante brune donne rendez-vous aux téléspectateurs mardi 5 avril "si tout va bien". Ce n'est pas la première fois que Karine Baste-Régis est écartée du JT de France 2. En juin 2021 déjà, le joker d'Anne-Sophie Lapix avait dû s'absenter pour rester auprès de son fils malade. "Il me sera malheureusement impossible de vous retrouver demain à 20H sur France 2. Mon petit garçon est positif, je suis cas contact et débute un nécessaire isolement. Prenez bien soin de vous", avait-elle annoncé sur Twitter. Peu de temps après, le jeune garçon était de nouveau en forme ! Espérons qu'il guérisse également rapidement cette fois.