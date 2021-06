Karine Baste-Régis écartée de France 2 jusqu'à nouvel ordre, elle s'explique sur Twitter

Il est fier quand on m'accoste dans la rue

C'est son devoir de maman qui l'appelle. Bien que son fils adore la voir à l'écran, il l'aura désormais à domicile. Karine Baste-Régis avait déjà évoqué la relation exceptionnelle qui les unit, elle qui s'est fait tatouer les consommes MXM de son prénom à lui sur le poignet. "Il est fier quand on m'accoste dans la rue, s'amusait-elle dans TV Grandes Chaînes. Quand je ne présente pas le 20h, je le retrouve dans l'après-midi à la sortie de l'école et on peut se raconter nos journées. On parle beaucoup tous les deux. Et on regarde ensemble les infos à la télé. J'aime décrypter l'actu avec lui." Ils ont un petit temps, désormais, pour s'en charger à nouveau.