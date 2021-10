"Un véritable baisodrome" : la maison de Valbuena au coeur de sordides rumeurs

Si Karim Benzema n'est pas présent au procès, Mathieu Valbuena a lui déjà commencé à livrer sa version des faits et on sent bien que cette histoire l'a profondément marqué. Avec ces révélations très intimes, on imagine qu'il aura sûrement un droit de réponse dans les prochains jours.

Karim Benzema encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son jugement définitif.