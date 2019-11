Mathieu Valbuena craque : en larmes pour évoquer sa fille Léa, son tout

Dans ce même entretien, Mathieu Valbuena a également déclaré : "C'est le meilleur moment, parce qu'avoir un enfant, ça change une vie. Quand je la vois, je calcule personne, ça n'a pas de prix, c'est spontané, elle t'aime. Tous les parents pensent de la même façon. Elle est heureuse de venir ici. À chaque fois, elle vient à la plage."

On comprend ici que le footballeur n'est donc plus avec la maman de Léa, Fanny Lafon. Une séparation qui s'imposait comme une évidence depuis longtemps puisque Mathieu Valbuena n'avait plus publié de photos avec elle depuis très longtemps sur ses réseaux sociaux. La dernière photo à deux remontait à décembre 2018 au cours d'une séance de sport à deux. Quelques mois plus tôt, le couple s'était affiché à Dubaï au cours de vacances.

En juin 2017, il avait été repéré en charmante compagnie à Ibiza, avec une jeune femme qui n'était pas la maman de Léa.