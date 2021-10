Ouverture du procès de la "sextape" : Mathieu Valbuena présent et Karim Benzema ?

C'est une affaire qui n'en finit plus de faire parler. Depuis octobre 2015 et un échange entre Karim Benzema et son coéquipier en Bleu Mathieu Valbuena, l'affaire dite de la "sextape", se poursuit entre les différentes parties. La justice continue son travail pour essayer de trouver les coupables dans cette histoire, qui aura coûté au joueur du Real Madrid plusieurs années à l'écart de l'équipe de France.

Revenu en grâce dans l'équipe de Didier Deschamps, le grand copain de Kylian Mbappé comparait avec quatre coprévenus, accusés d'être les acteurs de cette tentative de chantage. Après plusieurs années d'enquête et de débats, le tribunal correctionnel de Versailles se plonge à partir de mercredi dans cette histoire qui a beaucoup fait parler d'elle depuis six ans maintenant. Mais la question que tout le monde se pose, c'est bien de savoir si Karim Benzema sera présent aujourd'hui en région parisienne pour l'ouverture de l'instruction. Contactés par l'AFP, les avocats du joueur n'ont pas répondu. A l'ouverture du procès ce matin, l'AFP a noté l'absence du footballeur de 33 ans, qui jouait hier soir contre le Chaktar (Ukraine) pour la Ligue des Champions.

À l'inverse, Mathieu Valbuena, lui, sera là, selon son avocat, toujours d'après les informations de nos confrères. Il avait déjà réagi lorsque les dates du procès pour "complicité de tentative de chantage" avait été rendue publique. "Voilà enfin vamonos (on y va), que la mascarade s'éteigne pour toujours", avait-il lancé à l'époque.

Dans cette affaire, Benzema assure qu'il n'a été qu'un conseiller amical pour Valbuena, victime d'une tentative de chantage à la sextape de la part de malfaiteurs. Pour les avocats de l'ancien joueur de l'OM par contre, ils estiment que le revenant en Bleu a exercé une pression délictuelle sur son coéquipier.

La Fédération française de football (FFF) est partie civile dans cette affaire, malgré le retour en équipe de France de son attaquant star, considéré par de nombreux spécialistes comme un prétendant au Ballon d'or cette saison.

Karim Benzema encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son jugement définitif.