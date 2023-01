"Un véritable sacrifice" : Vincent Perrot papa gaga, rares confidences sur ses enfants loin de Paris

Si son nom ne vous dit rien, son visage et sa voix sont plus que reconnaissables : à 56 ans, Vincent Perrot est une figure de l'audiovisuel français depuis une vingtaine d'années. Animateur radio, notamment de la cultissime émission Stop ou encore sur RTL, ancien pensionnaire des Grosses Têtes, il a également fait un passage remarqué en 2020 dans l'émission Touche pas à mon poste.

Une vie frénétique qu'il n'impose pas à sa bien-aimée Virginie, ni à ses trois enfants, Jules, Manon et Louka, qui "vient de fêter ses 5 ans" : tous habitent en effet dans les environs de Cannes où il revient de temps en temps. Un choix et même un "sacrifice" qu'il ne regrette pas, comme il l'a confié à Jordan De Luxe en interview cette semaine.

"J'ai fait il y a à peu près cinq ans maintenant, en concertation avec Virginie bien sûr, un choix, je dirais même une sorte de sacrifice, sacrifice financier, sacrifice sentimental, de leur permettre d'habiter à 900 kilomètres d'ici, c'est-à-dire à Cannes", a notamment raconté le discret Vincent Perrot, rarement aussi bavard.

"On est très discrets"

"Moi, mon poumon, ma respiration, c'est Grasses. J'ai construit il y a très longtemps une maison là-bas, avec ma mère à l'époque (...) Et puis, cette maison était donc une maison secondaire. Je n'avais pas très envie de voir mon premier fils grandir en région parisienne pour être franc avec vous. Je voulais le préserver", avoue-t-il, sans regrets aujourd'hui.

S'il redescend souvent dans le sud pour se ressourcer auprès de sa famille, Vincent Perrot passe également le plus de temps possible avec Virginie, sa femme. Mais n'espérez pas la voir dans les médias : à quelques (notables !) exceptions près, l'acteur et sa compagne veulent rester discrets. "On est très discrets, oui, parce qu'elle est déjà discrète par nature et puis surtout parce qu'ils ne vivent pas à Paris".

Heureusement, tous sont derrière lui dans les moments les plus difficiles : en 2020, alors qu'il était déjà chez Jordan de Luxe, il avait confié avoir vécu la mort de sa mère d'une façon "violentissime", mais qu'il avait été très soutenu. "J'ai des enfants et une femme merveilleux qui font que l'avenir est là, mais c'est dur", avait-il confié.