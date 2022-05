Vincent Perrot et sa femme Virginie : apparition rare et surprise du couple à Cannes

Le 18 mai 2022, Tom Cruise était à l'honneur lors de la 75e édition du Festival de Cannes à l'occasion de la projection de son film Top Gun : Maverick (en salles le 25 mai 2022), présenté hors compétition. Le comédien américain de 59 ans a fait sensation, lui qui a été absent de la Croisette durant ces trente dernières années. Les personnalités étaient nombreuses à fouler le tapis rouge et monter les marches pour apercevoir Tom Cruise et découvrir son film. Parmi les festivaliers, les photographes ont pu capturer sous leurs objectifs Karine Ferri, Anthony Delon et sa compagne ou encore Vincent Perrot.

L'ex-animateur télé de 56 ans a en effet fait une apparition remarquée mercredi soir, au côté de sa femme Virginie. Lui avait opté pour un smoking noir avec noeud papillon et sa belle épouse a quant à elle brillé d'élégance dans une robe longue et rouge.

Ensemble, ils forment un couple depuis de nombreuses années et se sont mariés en 2017. Vincent Perrot et Virginie mènent une vie tranquille non loin de Cannes, dans le Sud de la France, avec leurs deux jeunes garçons Jules et Louka. À noter que le journaliste est également le papa d'une fille prénommée Manon (née en 1989 de sa relation avec son ex-compagne Eva).

Cela fait un petit moment que Vincent Perrot fait profil bas dans les médias. D'abord longtemps très présent sur TF1 dans les années 1990 avec notamment La grande débrouille ou L'émission des records, il a ensuite rejoint le service public. Ses derniers contrats télé remontent à l'année 2020, pour les programmes Deux heures de rire et de direct sur France 2, Touche pas à mon poste et TPMP ! Ouvert à tous.

Mais c'est désormais uniquement à la radio qu'on le retrouve, sur RTL, sa station de coeur. En effet, Vincent Perrot y travaille depuis une trentaine d'années. Il a même été pendant vingt ans sociétaire des Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Il a ensuite pris en charge les matinales du week-end où il reçoit des artistes en tout genre, et particulièrement ceux issus du milieu du cinéma, l'une de ses passions.