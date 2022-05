Anthony Delon et Sveva Alviti : Amoureux d'une classe étincelante au Festival de Cannes

Après un séjour bouleversant en Jamaïque avec ses deux filles Liv et Loup au début du mois, Anthony Delon se trouve désormais au Festival de Cannes. Le comédien et businessman de 57 ans s'était en effet rendu dans les Caraïbes pour disperser les cendres de sa mère, la regrettée Nathalie Delon, chose qu'il n'avait pas pu faire auparavant en raison de la pandémie. Revenu en Europe, il a été remarqué cette fois sur le tapis rouge cannois pour la projection d'une superproduction très attendue, Top Gun : Maverick. Ce 18 mai 2022, il était d'une grande élégance au côté de son amoureuse, l'actrice Sveva Alviti.

Sublimes en couverture du numéro d'avril de Marie Claire Italia, Anthony Delon et Sveva Alviti l'étaient en également sur le red carpet du 75e Festival de Cannes. Chacun avait opté pour un smoking : lui en total look noir de la maison Berluti, elle, dans une tenue signée Missoni. L'héroïne du biopic Dalida âgée de 37 ans était étincelante jusqu'au bout des pieds puisque ses souliers Roger Vivier agrémentés de jolis noeuds étaient également brillants.

En couple depuis près de trois ans, Anthony Delon et Sveva Alviti sont plus amoureux que jamais, après une brève rupture de fiançailles l'an dernier. A présent, ils affichent leur bonheur dans l'un des endroits les plus glamour de la planète, le Festival de Cannes. Dans sa story Instagram, la séduisante mannequin a filmé son look mais également sa bague à l'annulaire gauche... en prévision d'un mariage ?

Cannes est le lieu où les plus grandes légendes du cinéma se sont rendues. Si c'est Tom Cruise qui a fait le show ce mercredi, Anthony Delon a rendu hommage à une autre icône, française, sur son compte Instagram : son père Alain Delon. Les relations familiales ne sont pas toujours évidentes, mais les liens sont toujours puissants, nourris d'admiration et d'affection.