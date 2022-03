Anthony Delon : Ce jour où son père "a pété un câble" et lui a "sauté dessus"...

L'heure est décidément à l'apaisement au sein du clan Delon. Il y a quelques jours, Anthony Delon a fièrement annoncé la sortie d'un livre autobiographique intitulé Entre chien et loup (éditions du Cherche midi), dans lequel il revient sur son histoire familiale faite de hauts et de bas, de rapports de force et de réconciliations. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Elle du 17 mars, le fils d'Alain et Nathalie Delon évoque ce projet intime, grâce auquel il fait enfin la paix avec son passé.

Lorsque ses parents divorcent en 1969, Anthony Delon n'a que 4 ans. Il vit d'abord avec sa mère, mais il est élevé en grande partie par sa nounou Loulou. Son enfance solitaire se poursuit ensuite en pension, dès ses 10 ans, avant qu'il ne demande à vivre avec son célèbre papa. "J'éprouvais le besoin d'établir un lien, raconte-t-il. J'étais plein de désirs. Mais lui travaillait tout le temps (...). Je le voyais comme un héros, comme un dieu." L'adolescent peut alors compter sur l'affection de Mireille Darc, qui a partagé la vie de son père entre 1968 et 1983 : "Je l'adorais. Elle a su trouver sa place sans prendre celle de ma mère." Mais une première rupture s'opère entre le père et son fils lorsque Anthony demande à retourner vivre avec sa mère à 15 ans. "Mon père a pété un câble et m'a sauté dessus (...). Ce jour-là, mon père a dit à ma mère : 'Ton fils m'a renié'."

Après son bref passage en prison à 17 ans, Anthony Delon tente de reprendre sa vie en main en lançant sa marque de blousons en cuir. Là encore, son père le recadre : "Mon père me reprochait de parasiter la marque 'Delon'", explique-t-il. "Son territoire, c'est le monde ! Déjà à 17 ans, il m'avait interdit de faire une pub au Japon. En fait, c'est comme les loups, le dominant doit garder sa place. Mais ce n'était pas raisonné, je pense. C'était instinctif." Même lorsque naît sa demi-soeur Anouchka en 1990, Anthony Delon l'apprend à la radio, et non de son père, qui ne l'a "jamais appelé pour prendre de (ses) nouvelles".

T'es formidable, bouge pas d'un poil

En attendant de reprendre finalement contact avec ce père si imposant, le comédien s'est d'abord rapproché de sa mère Nathalie, à son retour en France au début des années 2000. "Elle a été une grand-mère irréprochable pour ses petites-filles [Loup et Liv, les filles d'Anthony Delon et son ex-femme Sophie Clerico, nées en 1996 et 2001, NDLR]. En s'occupant de mes filles, elle a, d'une certaine manière, réinitialisé notre relation."

Comme c'est parfois le cas dans les familles, c'est lorsque ses parents se sont retrouvés face à la maladie qu'Anthony Delon s'est rapproché d'eux comme jamais : en 2019 d'abord, lorsque son père est victime d'un AVC, puis l'année suivante, quand sa mère fait face à un cancer du pancréas. "Nous sommes partis en vacances ensemble en Italie pendant l'été 2020. Mon père se remettait de son AVC, ma mère luttait contre la maladie, se souvient aujourd'hui le comédien de 57 ans. J'ai commencé à écrire. Peut-être pour arrêter le temps. J'ai eu un sentiment d'urgence." Un rapprochement que le trio avait immortalisé lors d'une réunion de famille à Paris, en janvier 2021, peu avant le décès de Nathalie Delon.

Pour ce qui est de son père, il lui arrive de lui rendre visite dans son refuge de Douchy (dans le Loiret). En novembre dernier, Alain Delon était entouré de ses deux fils, Anthony et Alain-Fabien (27 ans) pour fêter son anniversaire : ses 86 ans. A la question de savoir s'il a lu son livre de son aîné, le compagnon de l'actrice italienne Sveva Alviti précise : "Je lui en ai confié tout le contenu et je sais qu'il va le lire. Il m'a juste dit : 'T'es formidable, bouge pas d'un poil.'"