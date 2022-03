Anthony Delon a appris la naissance de sa soeur Anouchka à la radio, il se souvient : "Je me suis senti exclu"

Depuis quelques jours, Anthony Delon est en plein marathon promo pour la sortie de son livre autobiographique intitulé Entre chien et loup (éditions du Cherche midi). Un nouveau projet tout aussi intime qu'ambitieux qu'il évoque dans les pages du magazine Elle du 17 mars 2022. L'occasion pour le comédien de revenir sur plusieurs aspects de sa vie de famille évoqués dans son ouvrage, à commencer bien sûr par sa relation complexe avec son célèbre papa : Alain Delon.

Anthony Delon évoque notamment l'arrivée dans sa vie de sa demi-soeur Anouchka en 1990, alors qu'il était fils unique depuis 26 ans. "Je l'ai appris par la radio. Je me suis senti exclu, mais aussi déstabilisé de n'être plus fils unique, confie-t-il aujourd'hui. J'avoue avoir ressenti une forme de jalousie. Les enfants, il faut les rassurer, leur dire qu'on les aime." Anouchka est née de la relation d'Alain Delon avec le mannequin néerlandais Rosalie van Breemen, rencontrée sur le tournage du clip Comme au cinéma trois ans plus tôt. Une romance qui a également vu naître Alain-Fabien en 1994.

Peut-être Anthony Delon aurait-il mieux vécu l'arrivée d'une demi-soeur quelques années plus tôt, lui qui a souffert d'une enfance solitaire, tiraillée entre ses deux parents divorcés. Il faut dire qu'Alain et Nathalie Delon ont divorcé en 1969. Leur fils n'avait alors que 4 ans... "J'aurais pu en déduire que mon père ne m'aimait pas, et en être détruit, commente-t-il aujourd'hui. Mais je me souviens de ses câlins, je suis encore imprégné de son odeur."

Mes filles ont fait de moi un homme meilleur

Pour combler sa solitude, Anthony Delon se rattrape lors de ses vacances d'été avec ses cousins : "J'avais enfin la sensation de vivre au sein d'une vraie famille, ajoute celui qui a été en grande partie élevé par sa nounou Loulou, avant d'être envoyé en pension à 10 ans. La vraie douleur de mon enfance, c'est la solitude." Une solitude quelque peu compensée par l'amour de Mireille Darc, qui a été la compagne de son père entre 1968 et 1983 : "Je l'adorais. Elle a su trouver sa place sans prendre celle de ma mère."