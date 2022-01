Anthony Delon révèle pourquoi sa fille Loup ne sera "jamais" comédienne

Bientôt sur le petit écran sous les traits d'un prêtre exorciste dans la série Meurtres au Mont-Saint-Michel sur France 3, Anthony Delon a accepté de faire de précieuses confidences à propos de ses deux filles Loup et Liv auprès des journalistes de Télé Star. Fruit de son amour avec Sophie Clerico (avec lequel il a été marié de 2006 à 2012), l'acteur de 57 ans a révélé avec beaucoup de tendresse à quel point il était fier de ses enfants.

Née en 1996, Loup Delon s'est dirigée vers le droit et travaille actuellement dans une grande maison de Haute-Couture à Paris. Très admiratif, il explique : "Loup a obtenu une licence de droit. Ce qui est ma fierté parce qu'elle a beaucoup travaillé pour y arriver. Maintenant, elle travaille chez Dior. Elle ne sera jamais comédienne."

De son côté, Liv (née le 25 août 2001) a plus d'affinités avec le domaine artistique en particulier la musique mais apprécie aussi le mannequinat. "La petite, Liv, poursuit ses études, même si elle a été approchée. Elle jouait de la guitare, est très photogénique et effectivement, elle a une sensibilité pour exercer ce métier. Néanmoins, dans un premier temps, elle a le désir d'avoir un métier plus ancré dans la réalité." confie-t-il.

Loin de vouloir profiter du nom de leur papa et de leur célèbre grand-père Alain Delon, Loup et Liv ont travaillé dur pour réaliser leurs rêves et concrétiser leurs projets professionnels. Une grande satisfaction pour l'acteur qui a annoncé sa séparation avec Sveva Alviti le 14 septembre 2021 sur Instagram, mais qui selon certaines rumeurs se serait désormais réconcilié avec la belle italienne.

L'intégralité de l'interview d'Anthony Delon est à retrouver sur le site Télé Star.

Le film Meurtres au Mont-Saint-Michel dans lequel apparaît Anthony Delon sera diffusé le samedi 15 janvier 2022 à 21 heures sur France 3.