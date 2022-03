Anthony Delon et Sveva Alviti fous d'amour : le couple se prend en photo, dans l'intimité

Le couple franco-italien est la star du nouveau Marie Claire Italia et son numéro du mois d'avril 2022. Plus amoureux que jamais, Anthony Delon et sa compagne Sveva Alviti prennent la pose depuis un hôtel romain. Une séance photo réalisée en janvier dernier, dont on découvre finalement le résultat : des clichés sur lesquels les deux comédiens affichent leur joyeuse complicité, eux qui se sont rabibochés après avoir brièvement rompu leurs fiançailles en septembre dernier.

En total looks blancs les mains dans les poches, jambes dessus dessous au bar de l'hôtel, enlacés dans lit avec un pyjama pour deux, en pause bronzette sur le toit terrasse... Anthony Delon et Sveva Alviti se sont eux-mêmes pris en photo pour cette série de selfies en duo, réalisée à l'iPhone. Les amoureux alternent mine sérieuse et large sourire dans un cadre intimiste, comme s'ils étaient seuls dans leur hôtel romain. D'ailleurs, l'actrice italienne de 37 ans a réalisé un court film intitulé Just Us (Seulement nous) pour ce même magazine.

Le couple fait décidément parler de lui en ce début de printemps : Sveva Alviti est actuellement à l'affiche du film Entre les vagues, un drame sorti le 16 mars dernier. C'est bien sûr accompagnée d'Anthony Delon qu'elle avait pris part à l'avant-première parisienne. La belle Italienne ne manque pas de soutenir en retour les projets de sa moitié, qui vient de sortir un livre autobiographique sur l'histoire de sa célèbre famille. Un ouvrage intitulé Entre chien et loup (éditions du Cherche midi), dans lequel il revient avec sincérité sur sa relation complexe avec ses parents Alain et Nathalie Delon.