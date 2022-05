Anthony Delon révèle "un petit problème de santé" : son père Alain Delon inquiet...

Dans Vivement Dimanche, ce 1er mai, Michel Drucker a reçu Sophie Tapie accompagnée sa mère Dominique Tapie, mais aussi Anthony Delon. Venu faire la promotion de son ouvrage Entre chien et loup (éd. Cherche-Midi), le fils d'Alain Delon y fait des révélations pour le peu fracassantes. Si l'on sait que la relation entre le père et son fils n'a jamais été des plus simples, dans ce livre, Anthony Delon s'épanche comme rarement sur les blessures de son enfance. Dans un entretien au journal Le Monde, le comédien a notamment évoqué les violences subies. "J'ai arrêté d'avoir peur de lui à 17 ans, a-t-il confié. Il était enfermé dans son bureau parisien et ne voulait pas me voir. Un jour, je suis monté pour l'affronter. Comme dans une horde, j'étais prêt à me mesurer au dominant. Il l'a compris et il est resté enfermé."

Puis son passage sur le plateau de l'émission dominicale de France 2 a également été l'occasion de parler d'un souci de santé. Car si l'on apprend dans les pages de Entre chien et loup qu'Alain Delon n'a jamais demandé à son fils comment il allait, Anthony Delon a finalement nuancé ses propos en déclarant à Michel Drucker : "Oui, c'est vrai. [...] Figure-toi que depuis la sortie du bouquin, j'ai eu un petit problème de santé, un petit calcul dans le rein, eh bien, il m'a appelé. Tu vois..." Une note d'attention qui a probablement dû marquer l'esprit du comédien et père de famille de 57 ans.

Une vidéo de leurs retrouvailles ?

Car s'il livre un récit parfois très dur de leurs relations compliquées, Anthony Delon s'est néanmoins récemment affiché auprès de son paternel dans une vidéo marquant leurs retrouvailles. "On est pas bien là ?", a déclaré le frère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon face caméra, dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram le 22 avril dernier. "Ah bah ouais, super", a alors ajouté l'illustre acteur de La Piscine. Au sein du domaine qu'Alain Delon possède à Douchy, dans le Loiret, un havre de paix, loin des mondanités du show business et du cinéma, père et fils semblaient profiter d'un moment qui n'appartenait qu'à eux.