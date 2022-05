Sophie Tapie radieuse face à Anthony Delon et Dominique Besnehard dans Vivement dimanche

Michel Drucker est de retour aux commandes d'un nouveau numéro de Vivement Dimanche, sur France 2, le 2 mai 2022. Une fois de plus, le présentateur de 79 ans a pu compter sur la présence de prestigieux invités sur son célèbre canapé rouge.

La musique sera à l'honneur cette semaine dans Vivement dimanche puisque Michel Drucker a convié Sophie Tapie dans son émission. La fille du regretté Bernard Tapie est venue - accompagnée de sa maman Dominique Tapie et qui l'a attendue en coulisses - pour la promotion de la réédition en version augmentée de son album 1988 renaît de ses cendres. "Oui, il y a eu un avant et un après, évidemment, comme tout le monde peut l'imaginer. Du coup, j'ai préféré faire une réédition de cet album parce que j'avais des choses à ajouter", expliquait-elle récemment à France Info. Le public pourra découvrir quatre nouveaux titres créés pour mettre en avant le fait qu'elle voit "toujours la vie du bon côté" malgré les épreuves. C'est avec sa maman Dominique qu'elle a fait le déplacement au studio Gabriel le 20 avril dernier.

De la musique, il y en aura aussi avec Alvan (Alexis Morvan-Rosius de son vrai nom), le représentant de la France à l'Eurovision 2022 avec le collectif Alvan & Ahez. C'est le 14 mai prochain, à Turin, que les Bretons tenteront leur chance avec leur chanson Fullen interprétée intégralement en langue bretonne. La harpiste Anja Linder, qui se déplace en fauteuil roulant depuis qu'elle a été victime d'un accident. Un imposant platane est déraciné à la force du vent et s'est effondré dans l'assistance qui assistait à un concert, à Strasbourg, en 2001.

Le journaliste Patrice Duhamel et les docteurs Alain Hagege et Dominique Saldman étaient aussi de la partie. Tout comme le producteur de cinéma et agent artistique Dominique Besnehard, le fils de Jean Gabin Mathias Moncorgé Gabin et Anthony Delon pour son autobiographie Entre chien et loup, aux éditions du Cherche-Midi.

Enfin, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver le mentaliste Viktor Vincent et le caricaturiste Emmanuel Chaunu.