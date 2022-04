"Ma famille m'a mis un peu la pression" : Sophie Tapie desservie par son nom ? Elle répond cash

Désormais, le nom Tapie est illustré par les enfants du défunt Bernard, mort en octobre 2021 après plusieurs années de lutte acharnée contre le cancer. Alors que ses fils sont eux aussi businessman et veillent sur l'empire du patriarche, sa fille Sophie poursuit sa carrière de chanteuse. Elle s'est confiée à France Info, évoquant la pression qu'elle a depuis que les projecteurs sont notamment braqués sur elle.

Après avoir publié le disque 1988 l'an dernier, la jeune artiste aujourd'hui âgée de 34 ans en propose une version augmentée. "Oui, il y a eu un avant et un après, évidemment, comme tout le monde peut l'imaginer. Du coup, j'ai préféré faire une réédition de cet album parce que j'avais des choses à ajouter", explique-t-elle à France Info. Au travers de quatre nouveaux titres, Sophie Tapie veut mettre en avant le fait qu'elle voit "toujours la vie du bon côté" alors même que les épreuves sont légion ; le clan doit par exemple affronter les dettes de Bernard et la justice qui poursuit son travail.

La jeune femme, passée par l'émission The Voice sur TF1, est aujourd'hui celle du clan qui a le plus de visibilité médiatique de par son métier de chanteuse. Sophie Tapie fait vivre le nom de son illustre papa, touche-à-tout qui a aussi bien fait de la politique que du théâtre ou géré des affaires. En optant pour un métier comme celui-ci, la jolie blonde s'expose... "C'est un peu de pression, je le ressens, le fait d'être une personne publique, c'est malgré nous. Ma famille m'a mis un peu la pression sans le vouloir. Ce n'est pas moi l'aîné, ce n'est pas moi qui vais gérer la famille. Pas du tout. Pour moi, Tapie est une marque et le problème, c'est que sur la brique de lait, maintenant, c'est ma tête et ça, ça met un peu la pression, il va falloir que je me détende", dit-elle.

Si elle a pleinement conscience que son nom peut éventuellement la desservir, qu'elle est attendue au tournant et que les critiques risquent parfois d'être dures, Sophie Tapie n'a pas franchement peur, elle qui jure que d'avoir été contrainte de réussir à se faire une place face à un père comme le sien ne lui a que servi dans la vie. "Je suis très dure avec moi-même et je suis très dure avec les autres", ajoute-t-elle.