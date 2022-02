Sophie Tapie amère : sa réponse à l'enquête sur les lourdes dettes laissées par son père

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une réaction du côté du clan Tapie. Pour son édition du 10 février 2022, Paris Match a mis en couverture une photo de Dominique Tapie promenant son chien dans les rues de Paris, en révélant sa dernière enquête sur l'héritage de Bernard Tapie : "Sa femme ruinée, pourquoi il ne l'a pas protégée", annonce le magazine. Jeudi matin sur Instagram, Sophie Tapie, la fille du défunt homme d'affaires décédé en octobre dernier, à adressé un "poème ouvert" à "l'autrice si prodigieuse" de l'article en question, la journaliste Sophie des Déserts.

"Comment es-tu tombée si bas ? 8 pages glacées, très laborieuses. Si loin de tes livres d'autrefois ! Je t'imaginais plus talentueuse", lance d'abord la chanteuse de 33 ans (voir diaporama). Elle poursuit en dénonçant "une plume serrée entre trois doigts", "une arme bien dangereuse qui peut faire tant de dégâts, une mitrailleuse d'encre poisseuse qui éclabousse, qui souille, qui broie".

La soeur de Laurent et demi-soeur de Nathalie et Stéphane Tapie écrit ensuite : "Imprimons des pages monstrueuses ! C'est ça qui marche, ça va de soi (...). Ah toutes ces belles infos juteuses, cueillies à la main depuis des mois. Pour toi elles semblent délicieuses mais en écoeure plus d'un crois moi. Car l'âme des gens elle n'est pas creuse et la dignité ne s'achète pas." L'épouse de Jean-Mathieu Marinetti conclut alors : "La souffrance est souvent silencieuse et par pudeur elle ne s'étale pas."