Dominique Tapie ruinée : un célèbre homme politique vole à son secours !

Il y a eu le temps du deuil, maintenant, c'est celui des comptes. La mort de Bernard Tapie a provoqué une vague d'émoi dans toute la France le 3 octobre 2021. Le pays perdait son inimitable "Nanard", homme d'affaires controversé, politique qui casse les codes et patriarche respecté. Les semaines ont passé et les révélations ont succédé aux hommages : sa veuve Dominique Tapie est ruinée écrit Paris Match dans son édition du 10 février 2022, devant rembourser près de 600 millions d'euros. Leur train de vie mirobolant depuis leur mariage en 1987 semble si loin, elle qui doit quitter avant la fin du mois son logement, un hôtel particulier rue des Saint-Pères qui va devenir la propriété de François Pinault pour 80 millions d'euros. Dans cette situation sinistre, elle peut compter sur un homme : l'ami indéfectible de Bernard Tapie, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo.

Dans le long dossier de Paris Match consacré à Dominique Tapie et sa situation financière dramatique, la vie dorée du célèbre directeur de l'OM semble si loin. Les yachts, jet-privé et autre villa spectaculaire se sont envolés pour laisser place à une veuve qui est face à la double peine : celle d'avoir perdu l'homme de sa vie et d'être couverte de dettes. Dans ces moments-là, les amis d'antan s'éloignent mais pas tous : l'un d'entre eux est toujours aussi fidèle, Jean-Louis Borloo. Sans cet ange-gardien qui lui a loué un appartement rive gauche, lit-on dans le magazine, "Dominique Tapie serait sans toit".

Lors de l'annonce de son décès à l'âge de 78 ans des suites du cancer, Jean-Louis Borloo avait déclaré dans un message transmis à l'AFP : "Quel ultime combat! Courage, force, panache, entouré des tiens, les amours de ta vie, et malgré ceux qui, à défaut d'avoir ta gueule, ton talent, ton charisme, ta générosité, ta bonté, ton humour, tes fulgurances, n'ont cessé hélas de te harceler. Là où tu t'es échappé, ton honneur lavé par la justice, tu ressens cette explosion d'affection et d'amitié qui monte vers toi de tous les foyers français. Merci Bernard, tu es énorme, tu es hors-norme. A bientôt mon frère." C'est lui qui a porté le cercueil, avec quelques autres proches, lors de ses bouleversantes obsèques à Paris.

Alors que les biens de Bernard Tapie sont saisis, Jean-Louis Borloo répond donc présent pour la famille Tapie et Dominique. "On ne laisse pas tomber la femme d'un pote", a dit l'ancien ministre et député dans les pages de Paris Match. Il reste à peine trois semaines à la mère de Sophie et Laurent et belle-mère de Nathalie et Stéphane pour finir les cartons de l'hôtel particulier de Cavoye de la rue des Saint-Pères à Paris. Car elle ne savait même pas que ce prestigieux lieu était vendu... Elle a pu compter sur le soutien de l'ami de la famille, financier car il lui loue un domicile, mais aussi moral, alors que tout son monde s'est effondré.

Retrouvez l'intégralité de ce dossier de Paris Match, dans l'édition du 10 février 2022.