Obsèques de Bernard Tapie : La dignité de sa famille avant l'enterrement en toute intimité

Marseille connaît une journée particulièrement forte ce 8 octobre 2021, avec les funérailles de Bernard Tapie. L'homme aux mille vies s'est éteint à 78 ans le 3 octobre 2021 des suites du cancer a été honoré à travers plusieurs cérémonies. D'abord à Paris, en l'église Saint-Germain-des-prés, où de nombreuses personnalités étaient présentes au côté de la famille de l'homme d'affaires. Puis à Marseille, la ville de coeur de l'ancien président de l'OM. Jeudi, une chapelle ardente a été installée au Vélodrome, en présence de son clan et de tous les supporters du club de la ville, ce vendredi, c'était au coeur de la cité phocéenne qu'ont eu lieu les célébrations. Depuis le Vieux-Port, un cortège funéraire est parti sous les applaudissements et les chants de fans de l'OM, suivi par Dominique Tapie, sa veuve, ses quatre enfants et petit-enfants, vers la cathédrale de la Major.

Dans la nef de Sainte-Marie Majeure, le cercueil de Bernard Tapie a fait son entrée sur la chanson Le Phoenix que sa fille Sophie Tapie lui avait écrite, et de la trompette de son petit-fils Louis, reprenant Amazing Grace. Les discours se sont succédés. "Le gladiateur se repose enfin", a lâché un Jean-Louis Borloo bouleversé, ex-ministre et avocat historique de Bernard Tapie, son ami depuis 45 ans, lors de cette dernière messe. Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, la présidente LR du département et de la Métropole, Martine Vassal, Renaud Muselier, le président LR de la région, ou encore Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille ont également célébré l'ancien ministre. "Il est allé nous chercher l'étoile", a rappelé l'ancienne sénatrice socialiste, dans son discours, en référence à la Ligue des champions, la seule jamais gagnée par le football français, décrochée par les Olympiens, en 1993, durant le long mandat de Bernard Tapie à la tête du club (1986-1994).

"Bernard Tapie n'était pas un saint, loin de là !", a concédé Mgr Jean-Marc Aveline, dans son homélie, rappelant que l'ex-homme d'affaires avait "tutoyé aussi bien les sommets que les abîmes, les salons du pouvoir que les cellules de prison". Mais "il aimait cette ville parce qu'elle lui ressemblait, populaire et libre, fière et rebelle, tendre et violente à la fois". L'émotion est à son comble lorsque Rodolphe, fils de Nathalie, l'aînée de Bernard Tapie, lui rend hommage. Avec des mots empreints de tendresse et d'humour, citant des souvenirs avec sa tante Sophie dont il est très complice, comme avec son propre fils, unique arrière-petit-fils du célèbre entrepreneur, il a montré à quel point son grand-père avait fondé une famille exceptionnellement soudée et unie. Les visages de chaque Tapie, très dignes à la sortie de la messe, sont marqués par la fierté de faire partie de ce clan, et le deuil, accompagnés par la musique de We Are The Champions, joué à l'orgue. Ils se sont ensuite rendus au cimetière de Mazargues, à quelques encablures du Vélodrome, où Bernard Tapie est inhumé dans la plus stricte intimité. Cependant, une foule de supporters et admirateurs du "Boss" ont tenu à le saluer une dernière fois en se tenant devant l'entrée.

L'ex-député et conseiller général des Bouches-du-Rhône avait choisi Marseille, pour finir sa route, comme l'a dévoilé son épouse dans le communiqué annonçant son décès. "On te ramène à la maison", avait confirmé mercredi son fils Stéphane Tapie sur Instagram.